Откровенно и очень элегантно: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как одевать пиджак на голое тело

Знаменитая английская супермодель стала настоящим примером для подражания в сфере моды, ведь каждый раз на своей странице в инстаграме она показывает, как можно сочетать одни и те же вещи, но выглядеть при этом интересно и не обыденно.

Очередной эротический look 32-летняя модель показала 3 августа, который понравился почти 300 тысячам сторонников. Популярный тренд – пиджак на голое тело – модель примерила впервые, однако такой образ уже успели отнести в список любимых Ким Кардашян и Эмили Ратаковски.

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Свой наряд Рози завершила стильными очками с черной оправой и нежной подвеской на шее. Звезда давно отличается любовью к минимализму и монохромности, поэтому в ее street-style образах часто можно увидеть однотонные вещи классического кроя в бежевых, черных и белых оттенках. На этот раз это был цвет "капучино".