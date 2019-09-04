Откровенно и очень элегантно: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как одевать пиджак на голое тело

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Знаменитая английская супермодель стала настоящим примером для подражания в сфере моды, ведь каждый раз на своей странице в инстаграме она показывает, как можно сочетать одни и те же вещи, но выглядеть при этом интересно и не обыденно.

Очередной эротический look 32-летняя модель показала 3 августа, который понравился почти 300 тысячам сторонников. Популярный тренд – пиджак на голое тело – модель примерила впервые, однако такой образ уже успели отнести в список любимых Ким Кардашян и Эмили Ратаковски.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Свой наряд Рози завершила стильными очками с черной оправой и нежной подвеской на шее. Звезда давно отличается любовью к минимализму и монохромности, поэтому в ее street-style образах часто можно увидеть однотонные вещи классического кроя в бежевых, черных и белых оттенках. На этот раз это был цвет "капучино".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Роузи Хантингтон-Уайтли Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
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