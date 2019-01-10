Откровенно: Эшли Грэм рассказала о желании иметь детей и интимной жизни с мужем

Самая популярная в мире plus-size модель Эшли Грэм украсила обложку февральского номера глянцевого журнала Elle USA.

Новые фото Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для журнала Грэм откровенно рассказала о своей личной жизни с мужем Джастином Эрвином, с которым она состоит в браке с 2010 года.

"Я верю, что секс действительно полезен для здоровья. Мы с мужем стараемся чаще заниматься любовью, потому что это поднимает настроение и влияет на общий тонус жизни. Я чувствую себя счастливее, энергичной и активной ... и не хочу этого скрывать", – отметила звезда.

Заметим, что у 31-летней модели пока детей нет. По ее мнению, счастье не приравнивается к материнству.

Для меня, будучи женой и женщиной, счастье не приравнивается к тому, чтобы иметь детей. Дети придут, когда придет время. А счастье строится прямо сейчас – с моим мужем и бизнесом,

– подчеркнула она.



Эшли Грем / Elle USA

Добавим, накануне Эшли запустила собственное шоу "Pretty Big Deal", в котором проводит интервью с интересными и харизматичными людьми.

"Мне важно доносить до аудитории, что самое главное – быть собой и никогда себе не изменять, относиться к жизни проще и с интересом. Уверена, что подкасты – это новое телевидение моего поколения, и они способны перевернуть мир", – отметила модель.



Эшли Грем / Elle USA



Эшли Грем / Elle USA



Эшли Грем / Elle USA



Эшли Грем / Elle USA