Откровенное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл будет стоить миллион долларов: детали

Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские обязанности и переехали жить в Лос-Анджелес. Там пара приобрела роскошный дом и привыкает к новой жизни. На днях стало известно, что для получения откровенного интервью с супругами придется заплатить миллион долларов.

Известно, что знаменитости готовы делиться эксклюзивной информацией за вознаграждение. Не станет исключением и семейная пара принца Гарри и Меган Маркл. В издании Page Six сообщают о том, что супруги установили цену за откровенное интервью размером в один миллион долларов.

Читайте также: Переезд Меган Маркл и принца Гарри: дом какой голливудской звезды приобрела пара

После выхода из королевской семьи Меган и Гарри ищут способы получения прибыли. Замечательной возможностью заработать является разговор с журналистами. Чуть ли не каждое издание желает опубликовать на своих страницах интервью с парой. Однако не у всех есть возможность отдать за него миллион долларов.

Сейчас Меган и Гарри ведут переговоры с несколькими медийными лицами, чтобы рассказать о жизни в Лос-Анджелесе, новом имении и снова привлечь внимание к себе. Пара охотно поговорила бы с одной из самых популярных ведущих Опрой Уинфри или Эллен ДеДженерес.

Добавим, принц Гарри, который отказался от своей королевской фамилии, и Меган Маркл проживают в роскошном поместье в Лос-Анджелесе. Журналистам удалось рассекретить, что вероятным домом пары стало жилье голливудского актера Мела Гибсона. Безопасность им обеспечивают охранники, которые ранее работали с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Отец Гарри принц Чарльз решил помочь супругам и отдал 2,5 миллиона долларов на оплату охраны. Однако в дальнейшем Меган и Гарри придется самостоятельно заботиться о своем финансовом положении.