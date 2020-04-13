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Откровенное платье и заячьи ушки: смелый образ соблазнительной Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер позировала в образе пасхального зайчика / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша мира решила отличиться среди звездных коллег и даже в пасхальном поздравлении проявила свою сексуальность. Кайли Дженнер позировала в обтягивающем нюдовом платье и с оригинальным аксессуаром – заячьими ушками.

В день, когда католический мир праздновал Пасху, а знаменитости один за другим публиковали семейные фото, Кайли Дженнер решилась отличиться провокативностью. На личной странице в инстаграме модель опубликовала несколько кадров в обольстительном look.

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Наряд основательницы бьюти-империи соответствовал лучшим пасхальным традициям, но изюминку добавила ее естественная сексуальность. Кайли Дженнер предстала в образе пастельных цветов. На ней откровенное полупрозрачное нюдовое платье на брительках с пикантным декольте и вырезом на спине. Его звезда дополнила длинными перчатками в тон, на которые надела массивное золотое кольцо.

Однако главным аксессуаром стали огромные золотые заячьи ушки на голове роковой брюнетки. Так, Кайли передала пасхальные мотивы съемкой, которая, судя по имиджу модели, была выполнена задолго до праздника. 22-летняя бизнес-леди не забыла и о легком макияже с розовой помадой. А экстравагантная поза позволила ей продемонстрировать подтянутые ягодицы.


Кайли Дженнер позировала в образе пасхального зайчика / Instagram / @kyliejenner


Кайли Дженнер позировала в образе пасхального зайчика / Instagram / @kyliejenner

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Кайли Дженнер
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