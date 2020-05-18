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В откровенном бикини: Эмили Ратаковски позировала в постели для горячего видео

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Эмили Ратаковски позировала в постели для горячего видео
Эмили Ратаковски позировала в постели для горячего видео / Instagram / @inamoratawoman

Соблазнительная американская модель не перестает поражать публику новыми съемками. Эмили Ратаковски показала пикантную позу в постели, которая выгодно подчеркнула ее аппетитные формы. Звезда выбрала экстремально провокационное бикини, которое не осталось без внимания пользователей.

28-летняя Эмили Ратаковски – владелица бренда белья и купальников Inamorata и сама как никто другой знает, как обеспечить популярность новой коллекции в преддверии летнего сезона. Знаменитость демонстрирует пляжные образы на собственном фантастическом теле и публикует фото и видео на личной странице в инстаграме.

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В очередном ролике модель едва прикрыла свою фигуру. На ней микробикини с анималистическим принтом, которое выглядит потрясающе на ее загорелой коже. На свой роскошный бюст и обнаженные плечи Эмили Ратаковски накинула легкий топ, который своей цветовой гаммой хорошо сочетался с купальником. Звезда не забыла и об украшениях. На ее шее сверкала цепочка с леопардовой подвеской.

В пикантном видео Эмили Ратаковски показала, как правильно сочетать топ с бикини. Она выбрала откровенную позу в кровати и красовалась перед зеркалом. От ее внешности получают наслаждение не только поклонники, но и именитая манекенщица любит любоваться собой.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Эмили Ратаковски LifeStyle Стиль и мода
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