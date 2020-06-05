Украинская певица неизменно поражает публику своим изяществом и женственностью. Однако Тина Кароль не упускает случая продемонстрировать свою сексуальность и роскошное тело, над которым добросовестно работает как в танцевальном зале, так и самостоятельно на карантине.

Откровенный кадр звезда опубликовала в инстаграме. Ранее в ее профиле появлялись не менее горячие кадры с этой съемки, которые уже успели покорить сеть и взбудоражить воображение фолловеров.

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На фото Тина Кароль позирует сидя в облегающем боди черного цвета, скрыв хрупкую талию и грудь. Звезда оперлась руками на колени, продемонстрировав свою эмоциональность. Она отвела глаза от камеры, направив их вправо. Такой пронзительный взгляд исполнительницы разрешил показать роскошный макияж пастельных цветов с акцентом на глазах.

Тина Кароль подняла руками волнистые волосы, которые нежно спадали на плечи и прикрывали декольте. Такой кадр спровоцировал шквал обсуждения пользователей, которые остались в восторге от эмоциональности кумира.

Откровенные кадры Тины Кароль со съемок