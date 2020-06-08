Популярная телеведущая весело проводит время с семьей в загородном доме. Лилия Ребрик уже открыла купальный сезон, правда, только в бассейне. Она смело позировала в купальнике на камеру и развлекалась с мужем, не скрывая чувств.

Несмотря на то, что Лилия Ребрик вернулась к работе на телеэкранах, ее семья все еще проводит карантин за городом. В инстаграм-профиле она доказывает, что с началом летнего сезона у отдыха за городом значительно больше преимуществ. Одна из них – собственный бассейн.

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Так, телеведущая уже успела развлечься с маленькими дочерьми Дианой и Полиной и устроила более романтичный досуг с любимым мужем Андреем Диким. Она надела соблазнительный сплошной купальник насыщенного синего цвета с откровенными разрезами на талии и бретелями, которые пикантно подчеркивают ее пышное декольте. Бедра звезда скрыла за светлым парео и улыбчиво позировала возле бассейна.

Она также показала, как погружалась в воду вместе с любимым, не скрывая своего восхищения. Супруги романтично целовались в бассейне, проплывая друг к другу, и даже попыталось станцевать вместе. Лилия Ребрик в подписи к кадрам отметила, что этот досуг совсем не похоже на отдых на море, однако, судя по эмоциям семьи, не менее веселый.

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