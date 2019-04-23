Откровенные декольте и соблазнительные мини: в Лос-Анджелесе состоялась премьера "Мстителей"

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Премьера фильма "Мстители: Финал"
Премьера фильма "Мстители: Финал" / www.gettyimages.com

Долгожданная кинолента "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) уже завтра во всем мире раскроет тайны, которые ожидали все поклонники Marvel. А пока 22 апреля в "городе ангелов" состоялся допремьерный показ фильма с участием звезд – Роберта Дауни-младшего, Лиама Хемсворта, Скарлетт Йоханссон и многих других.

На красную дорожку кинособытия знаменитости прибыли в присутствии своих любимых и друзей. На этот раз в фильме "Мстители" собралась едва ли не наибольшее количество актеров, поэтому фанаты были в полном восторге от увиденного. Они даже одели тематические костюмы в духе героев фильма. Само же событие произошло в сердце города – Los Angeles Convention Center.

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Фанаты на премьере "Мстителей: Финал" / Getty Images

Для премьеры звезды надели свои лучшие наряды, которые отличались элегантностью и некоторой откровенностью. Лучшими образами сверкали: Скарлетт Йоханссон в золотистом платье, Гвинет Пэлтроу в экстремальном мини, Майли Сайрус в черном с пикантными вырезами, Эльза Патаки в костюме с декольте, Бри Ларсон в нежном фиолетовом платье, Элизабет Олсен в "изумруде" и многие другие. Среди звездных гостей также присутствовали Бенедикт Камбербэтч с женой, Тесса Томпсон, Брэдли Купер, Вин Дизель и другие.

Прем'єра
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус​ / Getty Images

Прем'єра
Крис Хемсворт и Эльза Патаки​ / Getty Images

Прем'єра
Роберт Дауни-младший и Сьюзан Дауни​ / Getty Images

Прем'єра
Крис Прэтт и Анна Фарис​ / Getty Images

Прем'єра
Элизабет Олсен​ / Getty Images

Прем'єра
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост​ / Getty Images

Прем'єра
Бри Ларсон / Getty Images

Прем'єра
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер​ / Getty Images

Прем'єра
Тесса Топсон / Getty Images

Прем'єра
Гвинет Пертлоу / Getty Images

Прем'єра
Натали Портман / Getty Images

Премьера фильма "Мстители: Финал" в Украине состоится 25 апреля.

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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