Откровенные декольте и соблазнительные мини: в Лос-Анджелесе состоялась премьера "Мстителей"
Долгожданная кинолента "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) уже завтра во всем мире раскроет тайны, которые ожидали все поклонники Marvel. А пока 22 апреля в "городе ангелов" состоялся допремьерный показ фильма с участием звезд – Роберта Дауни-младшего, Лиама Хемсворта, Скарлетт Йоханссон и многих других.
На красную дорожку кинособытия знаменитости прибыли в присутствии своих любимых и друзей. На этот раз в фильме "Мстители" собралась едва ли не наибольшее количество актеров, поэтому фанаты были в полном восторге от увиденного. Они даже одели тематические костюмы в духе героев фильма. Само же событие произошло в сердце города – Los Angeles Convention Center.
Читайте также: "Мстители: Финал": трейлер и сюжет долгожданного фильма
Фанаты на премьере "Мстителей: Финал" / Getty Images
Для премьеры звезды надели свои лучшие наряды, которые отличались элегантностью и некоторой откровенностью. Лучшими образами сверкали: Скарлетт Йоханссон в золотистом платье, Гвинет Пэлтроу в экстремальном мини, Майли Сайрус в черном с пикантными вырезами, Эльза Патаки в костюме с декольте, Бри Ларсон в нежном фиолетовом платье, Элизабет Олсен в "изумруде" и многие другие. Среди звездных гостей также присутствовали Бенедикт Камбербэтч с женой, Тесса Томпсон, Брэдли Купер, Вин Дизель и другие.
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус / Getty Images
Крис Хемсворт и Эльза Патаки / Getty Images
Роберт Дауни-младший и Сьюзан Дауни / Getty Images
Крис Прэтт и Анна Фарис / Getty Images
Элизабет Олсен / Getty Images
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост / Getty Images
Бри Ларсон / Getty Images
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Getty Images
Тесса Топсон / Getty Images
Гвинет Пертлоу / Getty Images
Натали Портман / Getty Images
Премьера фильма "Мстители: Финал" в Украине состоится 25 апреля.