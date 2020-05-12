24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

В откровенных платьях: Кайя Гербер приняла участие в стильной фотосессии для британского Vogue

- Читати новину українською
Кайя Гербер для британского Vogue
Кайя Гербер для британского Vogue / Фото Vogue UK, ​Аласдер Маклеллан

Американская модель и звездная дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер стала звездой нового выпуска журнала Vogue UK, где в очередной раз продемонстрировала свои стройные и роскошные формы.

Автором новой фотосессии для глянца стал британец Аласдер Маклеллан, который и показал 18-летнюю Кайю в несколько грубых и очень сексуальных образах. На модели можно увидеть откровенные платья со шнуровкой, что обнажают некоторые части тела, также глубокие декольте и экстремальные разрезы в зоне бедер. Несмотря на это, модель чувствовала себя очень уверенно в таких нарядах, а завершением ее образов стал яркий макияж с акцентом на красных губах и нюдовый макияж.

Горячее Кайя Гербер вышла на подиум в латексном бюстгальтере: сексуальные фото

Кайя Гербер для британского Vogue / Фото Vogue UK, Аласдер Маклеллан

"Выпуск Vogue UK, снятый в древнем Коринфе, Греция. Невероятный опыт позирования в олимпийском храме – это то, чем я буду дорожить вечно. Спасибо всем, кто сделал эту поездку такой веселой, и спасибо Зевсу за то, что пригласили нас в ваш прекрасный дом", – говорится в посте Кайи Гербер в инстаграме.

 

Стоит добавить, что такая съемка, вероятно, проводилась еще до карантина в мире, ведь из-за закрытия границ Кайя вряд ли смогла бы пересечь океан ради фотосессии. 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Vogue Кайя Гербер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
сегодня , 18:00 Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
Юлія Михайлова
Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
сегодня , 10:45 Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
Юлія Михайлова
Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
11 мая , 11:39 Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
Марта Вересюк