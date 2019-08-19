Открытое декольте и туфли в стразах: младшая дочь Трампа Тиффани примерила откровенный образ

25-летняя младшая дочь Дональда Трампа Тиффани не получила бешеную популярность, как Мелания или Иванка Трамп, но наслаждается роскошной и светской жизнью. Девушка встретилась с колумбийским художником Маурисио Бенитесом, который под псевдонимом Mr Bling создает картины из кристаллов Swarovski с изображением известных людей.

Дочь президента США Дональда Трампа, которая встречается с миллиардером из Нигерии Майклом Буглосом, сфотографировалась вместе с Маурисио Бенитесом и его картиной.

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Художник посвятил свою новую работу, которая создана из кристаллов Swarovski Тиффани Трамп. Для встречи блондинка надела мини-юбку с откровенным бежевым топом, синий длинный жакет с кожаным поясом и туфли на высоких каблуках со стразами.

"Мне только в удовольствие работать с важными и особенными людьми. Моя работа у Тиффани Трамп. Приветствуем в блестящем мире", – добавил в подписи художник.



Маурисио Бенитес и Тиффани Трамп / @mrblingcolombia

Кто такая Тиффани Трамп?

Дочь Президента США Дональда Трампа и его второй жены, Марле Мейплз. Девушка воспитывалась матерью в Калифорнии. В 2014 году, во время учебы в Университете Пенсильвании она выпустила сингл "Like a Bird". Работала стажером в журнале Vogue и была моделью на показе мод Эндрю Уоррена во время New York Fashion Week в 2016 г.



Маурисио Бенитес и Тиффани Трамп / @mrblingcolombia