Отношения с женой на карантине и воспитание сына: Влад Яма рассказал интересные подробности

Популярный украинский хореограф и судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма редко делится подробностями из семейной жизни. Он пытается держать ее подальше от посторонних глаз, поэтому новости, касающиеся его жены или сына, редко появляются в сети. Однако иногда танцовщик все-таки делает исключения и рассказывает о личном.

Влад Яма на днях дал интервью изданию "Факты". Во время разговора с журналистами он признался, как изменились отношения с женой Лилианой на карантине и как они воспитывают маленького сына Леона.

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Семья Влада проводит карантин в частном загородном доме. Там они занимаются спортом, имеют возможность проводить время на свежем воздухе во дворе и не забывают о танцах.

Яма признался, что несмотря на то, что в браке он уже 13 лет, однако на карантине возникло много новых мелочей, которых не было раньше. Он говорит, что когда возникают какие-то неприятные ситуации и не хватает свободного пространства, то они с Лилианой расходятся по разным комнатам, чтобы успокоиться.

Я знаю пары, которые могут не разговаривать друг с другом несколько дней, но в наших отношениях период, когда каждый хотел показать свой характер, уже давно прошел. Сейчас это случается крайне редко. И когда мы отходим от раздражения, я прошу Лилю, чтобы она не показывала свой характер, поскольку и так хорошо его знаю. Это касается и меня,

– поделился хореограф.

Известно, что карантин плохо повлиял на семьи многих людей, однако Влад отметил, что самоизоляция только укрепила их с Лилианой отношения.

Это стало новым испытанием. Мы в очередной раз убедились, что являемся настоящей командой и много лет назад сделали правильный выбор,

– признался артист.

Сын звездной пары Леон счастлив, ведь на карантине достаточно времени проводит с папой и мамой. Он любит играть с родителями и участвовать в спортивных тренировках.

Обычно он просыпается и сразу бежит ко мне. Мы играем, делаем зарядку, вместе тренируемся. Теперь он может простоять в планке 30 секунд. На улице мы играем в футбол, баскетбол. Также прыгает на батуте, который стоит в нашем дворе,

– рассказал Влад.

Яма признался, что перед сном Леон проводит время с мамой. Уже две недели он засыпает только с ней.

У них большая любовь. Леон часто обнимает маму и, указывая на наши свадебные фото, которые висят на стене, расспрашивает, как все происходило. Затем обнимает Лилю, кажется, даже немного ревнует ко мне. Недавно шутил, что он – мамин муж, а я – сын. Обнимает, целует Лилю, потом складывает ладошки, раскрывает и говорит: "Вот тебе кольцо". За вечер два раза сделал ей предложение,

– поделился трогательной историей танцовщик.