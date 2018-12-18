"Отношения закончились, как клеймо": The Hardkiss представили новый клип на песню "Коханці"

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Группа The Hardkiss презентовала премьеру клипа на песню "Коханці"
Группа The Hardkiss презентовала премьеру клипа на песню "Коханці" / Пресс-служба

Украинская группа The Hardkiss презентовала премьеру видеоклипа на песню "Коханці". Сингл стал одним из основных в альбоме "Залізна ластівка". Он рассказывает историю о "токсичных" отношениях, которые закончились, и жителях большого города, судьбы которых тесно переплетаются.

Видеоклип на популярный сингл "Коханці" группа The Hardkiss презентовала на своем YouTube-канале. Из песни, которая стала частью альбома "Залізна ластівка", она сразу превратилась в гимн влюбленной молодежи, которые безумно распевают ее на концертах. К слову, официальная аудиозапись сингла собрала больше 2 миллионов прослушиваний на YouTube всего за два месяца.

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The Hardkiss Хардкіс
Съемки клипа The Hardkiss на песню "Коханці" / Пресс-служба

За четыре минуту клипа "Коханці" можно прожить историю многих пар, отношения которых завершились, однако никак не могут уйти из их памяти. Для нового видео участники группы построили целый город любовников, жители которого пострадали от прошлых отношений.

Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Отношения завершились, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании, но это нормально, так бывает. Главное в этом водовороте не потерять сердце и чувства,
– сказала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

В режиссерское кресло традиционно для The Hardkiss сел Валерий Бебко, который является креативным и музыкальным продюсером группы. Компанию ему составила второй режиссер Инна Грабар, а для выполнения обязанностей оператора-постановщика команда пригласила Ярослава Пилунского. Над хореографией The Hardkiss работала Юлия Сахневич. Они вчетвером и участники группы создали шедевр, в котором внимательный зритель может прочитать немало тайных смыслов.

Моя героиня в клипе ведет монолог, в котором обращается к любимому, который больше не слышит ее и ничего не чувствует к ней. Еще одна героиня – это образ чистой невинной души, которая попадает в мир соблазна и страсти. Ее белое платье становится грязным от чужих рук – это является символом влияния, которое люди имеют друг на друга. В клипе есть еще несколько героев и сюжетных линий, символов и тайных смыслов, но пусть зрители прочитают их самостоятельно,
– рассказала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина о клипе на песню "Коханці".

The Hardkiss Хардкіс
Съемки клипа The Hardkiss на песню "Коханці" / Пресс-служба

Смотрите видеоклип The Hardkiss на песню "Коханці" (видео):

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 канал
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