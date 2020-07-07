Популярная украинская рок-группа O.Torvald любит смелые музыкальные эксперименты. Лидер коллектива Евгений Галич решил записать кавер на песню "А тепер усе інакше" популярных в 90-х "Аква Вита". В карантинном видео снялись звезды украинского шоу-бизнеса, что приятно поразило фанов.

Даже несмотря на карантин, украинским музыкантам удается выпускать новые работы, которые в современных условиях жадно ждет публика. Группа O.Torvald представил кавер на песню "А тепер усе інакше" поп-колектива "Аква Вита", который получил бешеную популярность в 90-х. Видео они опубликовали на официальном ютуб-канале.

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Песня, которую создали более 20 лет назад, стала актуальной для мирового шоу-бизнеса сейчас. Ведь звезды, которым не хватало времени на личную жизнь и семью из-за плотного графика, концертов, репетиций и гастролей, теперь оказались в новых карантинных реалиях.

"Я давно хотел "кавернуть" эту песню. Ранее на кассетных дискотеках мы напивались и громко врывались под "Аква Вита". К большому сожалению, "теперь все иначе" и врываться стало сложнее. Здоровый стеб и кураж – наше все", – объяснил идею лидер O.Torvald на личной странице в инстаграме.

O.Torvald – А тепер усе інакше: смотрите видео кавера онлайн

Героями зажигательного клипа O.Torvald стали знаменитые коллеги и друзья, которые записали видео на кухнях собственных квартир, в авто рядом с женой и детьми, на природе и даже на детской площадке.

Вместе с группой пели и веселились Надя Дорофеева, Позитив, Владимир Остапчук, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, KRUTЬ, KADNAY, фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и многие другие. К слову, в клипе появились и дети самого Евгения Галича.