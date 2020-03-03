O.Torvald презентовали клип, где показали коронавирус, сбитый самолет МАУ и войну в Украине

Популярная украинская рок-группа O.Torvald после летнего перерыва в творчестве вновь возобновляет свою деятельность. Сегодня, 3 марта, музыканты презентовали клип на новую композицию "Ненавиджу Вас Всіх", в котором показали коронавирус, что есть в Украине, сбитый самолет МАУ и войну на востоке Украины.

Группа O.Torvald в новой видеоработе показала много социальных проблем и трагедий, которые есть в Украине и мире. Солист коллектива Женя Галич эмоционально выразил свое отношение к процессам, которые сейчас происходят в политической и общественной жизни. Вокалист отметил, что стремился обратить внимание на глобальные проблемы человечества.

Читайте также: Группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении-2020

В новом клипе O.Torvald показано все то, что сегодня должно было бы пугать, однако не всегда мы обращаем внимание на эти вещи, а некоторые становятся для нас привычными. Коронавирус Covid-19, сбитый Ираном самолет МАУ, война на Донбассе, пожары в Австралии, драки депутатов в Верховной Раде и многое другое попало в ролик к треку группы.

В видео показано все то, что происходит с нами каждый день. Иногда мы забываем следить за тем, что касается не только нас, но имеет отношение к другому. Как правило, нас беспокоят только наши проблемы, а на мой взгляд, нужно смотреть шире. Принцип "моя хата с краю" уже давно не работает, нужно действовать. И наименьшее, что мы можем сделать, это обратить внимание на глобальные проблемы, которые действительно существуют,

– прокомментировал работу Женя Галич.

O.Torvald – Ненавиджу Вас Всіх: смотрите видео онлайн

Коронавирус в Украине3 марта в Украине, а именно в Черновцах, зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Covid-19. Инфицированным оказался мужчина, который недавно вернулся из путешествия по Италии. Пациент находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница. Жена больного находится в самоизоляции в своей стране, у нее признаков коронавируса нет. Также на самоизоляцию отправили 5 пограничников, которые контактировали с больным.

Минздрав уверяет, что ситуация под контролем и просит граждан не паниковать.

По состоянию на 3 марта, в мире коронавирусом заболели более 90 тысяч человек. Среди них выздоровели почти 50 тысяч, а 3 тысячи умерли.



Факты и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала