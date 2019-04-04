Чем удивляет фотограф-любитель, имеющий миллион подписчиков в Instagram

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Фото Джейсона Петерсона
Фото Джейсона Петерсона / Instagram // Jason Peterson

Американский фотограф Джейсон Петерсон, который не является профессионалом в этой области и делает свои снимки на iPhone X, завоевал своим творчеством приверженность более миллиона человек.

Петерсон – графический дизайнер. Сейчас работает главным креативным директором рекламного агентства Havas North America. Фотографирование в его обязанности не входит, а вот в сферу интересов – да, пишет Cameralabs.

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Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

Мужчина фотографирует с 13 лет. С тех пор пытается делать хотя бы две фотографии в день. Больше всего чувств у него вызывает черно-белое фото. Кто бы ни был изображен на фото, главным героем там всегда является свет. Петерсон работает с тенями, углами и линиями, создавая геометрические и пропорциональные композиции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

Фотограф называет свои работы вневременными. Мол улицы, пронизанные светом, или туманное утро можно было снять как сейчас, так и 80 лет назад. А свой успех объясняет тем, что его фотографии вызывают эмоции. Прежде всего, в нем самом, а потом уже передаются через сюжеты к аудитории.

Я чувствую этот момент изоляции, незащищенности, одиночества. В этом – мои эмоциональные страсти,
– отмечает Петерсон.

Снимает мужчина на iPhone X – цифровым дальномером M10, тремя Leicas, беззеркальным SL и компактным Q. У него есть несколько объективов Leica. Также в распоряжении фотографа есть дрон DJI Mavic Pro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Фотоновости
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