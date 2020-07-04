Один из самых интересных городов для отдыха в Украине – это Львов. Сам город является культурной столицей Украины, а вот Львовщина богата разными природными достопримечательностями.

Небанально путешествовать можно родной страной, и для этого не обязательно ждать открытия границ. 24 канал предлагает ознакомиться с загадочной Львовщиной.

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Достопримечательности во Львовской области

Трускавец

Трускавец расположен в 90 километрах от Львова и имеет общую площадь 7 квадратных километров. Город лежит в долине реки Воротище, притоки Солоницы. Самая высокая точка Трускавца – это Гошевская гора.

Это идеальное место для оздоровительного отдыха, ведь здесь множество целебных источников и баз для отдыха.



Город во Львовской области / Фото: svitom.info

Тустань

Город-крепость – Тустань, расположенный во Львовской области. Это место славится средневековым наскальным оборонным комплексом. Крепость-град была возведена еще в IX – XVI веках. Это идеальное место для активного отдыха.



Город-крепость – Тустань / Фото: wikipedia.org

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Турковский карьер

Каменный карьер в городе Турка, его еще называют Голубым озером. Карьер расположен в невысоких горах. Водоем в солнечную погоду имеет насыщенный голубой цвет, но купаться здесь запрещено. В самом городе Турка есть старинные церкви и дома, на которые можно посмотреть.



Турковский карьер / Фото: mapio.net

Расточье

Расточье – заповедник с волшебными озерами и лесом. Это прекрасный город для прогулок. Заповедник был создан в 1984 году, а его площадь составляет более 2 тысяч гектаров.

Территория заповедника Расточье состоит из двух участков – Верещицкого и Ставчанского лесничеств.



Расточье / Фото: zapovidnyk.org

Путешествие к горе Камула

Гора Камула имеет высоту 471 метр над уровнем моря. Это прекрасное место для активного отдыха, здесь создана экологическая тропа с указателями, табличками и беседками. Камула – это самая высокая вершина Подольской возвышенности и памятник природы.



Гора Камула / Фото: galinfo.com.ua

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