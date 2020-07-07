Уже с 1 июля Турция начала принимать на свои туристические курорты украинцев. Помимо оборудования помещений учреждений и гостиниц средствами дезинфекции, соблюдения социальной дистанции и контроля здоровья персонала, для украинцев также будет ряд требований, через которые они должны пройти на въезде в страну.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, во время рабочего визита в Турции он сам имел возможность убедиться, как проверка украинцев происходит на границе. Об этом сообщает 24 канал.

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Условия въезда для украинцев в ​​Турцию

Во время пересечения границы уже в Турции вам измерят температуру на въезде.

Если нет никаких симптомов недомогания, украинцев свободно пропускают.

Если симптомы есть – украинцам предлагают бесплатно пройти ПЦР-тест. Важным моментом Кулеба назвал то, что украинский турист должен прилететь в Турцию со страховкой, которая будет покрывать случаи COVID-19.



То есть если раньше туристы вылетали с общим страховым полисом, то сейчас нужен полис, покрывающий COVID-19. Удобство заключается в том, что приобрести такой полис можно прямо в аэропорту Турции – если вы прилетели и у вас не та страховка, вы можете себе оформить новую.

Что известно об открытии границ для украинцев в ​​Турцию?

Туристический поток из Украины в Турцию восстановился с 1 июля 2020 года. Генеральный консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко сообщал, что по прилету в Турцию украинцев, бесплатно тестируют тех, у кого повышенная температура.

В туристических комплексах и гостиницах обязательными теперь будут регулярная дезинфекция, контроль здоровья персонала и соблюдение соответствующей дистанции. Для детей будет работать анимация, но с соблюдением дистанции. В бассейнах также увеличат содержание хлора, а во время трансферов туристам обязательно нужно будет находиться в маске. На пляжах будут делать акцент на дистанцию ​​между шезлонгами.

Условия въезда для украинцев в ​​Турцию / Pexels

На шведском столе блюда будут отгорожены защитными экранами и подаваться только официантами, а столовые приборы – упакованными. Стоимость тура в этом году является большей, чем обычно – отдых в Турции подорожал на 15-20%.

В какие страны украинские туристы могут улететь на отдых:

Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.

Страны, которые являются менее привлекательными для туристов, но границы у них открыты для украинцев:

Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.