Отпуск за 100 евро: как дешево отдохнуть за границей
Несмотря на теракты или погодные катаклизмы в мире, украинцы стали больше путешествовать. Об этом говорят и турагенты, и пограничники. В среднем количество путешественников выросло на 15%. Направляются как в Европу, так и в экзотические страны.
Куда чаще всего летают украинцы
Турция и Египет уже не один год возглавляют рейтинг популярных направлений среди украинцев. Цены – от 16 тысяч гривен за неделю на двоих. Догоняют их Болгария, Греция и Испания. Однако стиль путешествий у украинцев изменился.
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"Если раньше туда летали люди постсоветские, а летели преимущественно в ресторан и на море, то сейчас поколение изменилось и люди летят за эмоциями", – рассказал руководитель туристического сервисного центра Андрей Троян.
Египет является одним из самых посещаемых курортов среди украинцев
Кроме этого, украинские путешественники часто любят посещать Германию, Польшу, Великобританию и Данию.
Дмитрий Щебетюк с товарищем в очередной раз доказали, что путешествия по миру доступны каждому. Он на инвалидной коляске и имея 100 евро на двоих, объездили чуть ли не пол-Европы автостопом.
Дмитрий Щебетюк (справа) с другом
Путешественница Анна Палюх посетила 32 страны Европы и Азии. Она рассказала, что на Востоке завораживают не только невероятные пейзажи, но и культура, традиции и религия.
Смотрите видео путешествия Анны Палюх в Португалию:
Девушка поделилась секретами, как путешествовать не за все деньги мира:
• Ищите жилье на местных сайтах или на странице отеля. Там может быть дешевле, чем в системах интернет бронирования.
"Кроме желания еще надо знать, где искать. Есть очень много сайтов агрегаторов поиска билетов, жилья и так далее. Нужно быть подписанным на новости авиакомпаний. Обычно бывает так, что за пол года или за год будут дешевые билеты", – пояснила Палюх.
Две самые известные поисковые системы для авиабилетов – Skyscanner и Kiwi.com.
С начала безвизового режима в Украину зашли многие бюджетные воздушные перевозчики.
Лоукостеры, которые летают из Украины:
– венгерский Wizz Air – из Киева, Львова и Харькова;
– ирландская Ryan Air – из Киева и Львова;
– итальянская Ernest Airlines – из Киева, Львова и Харькова;
– испанская Vueling Airlines – из Киева;
– турецкая Pegasus Airlines – из Киева, Львова, Харькова и Запорожья;
– украинская SkyUp – из Киева, Одессы и Харкова.
Едва ли не ежемесячно они открывают новые маршруты и шокируют ценами от 200 гривен за билет. Правда, это если без чемодана, а за каждую ошибку или каприз, нужно будет заплатить.
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Куда можно дешево улететь из Украины
Из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья можно бюджетно долететь до большинства стран Европы. Дешевые рейсы есть во многие города Германии и Польши, столицы Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Дании, Великобритании и Ирландии.
Из Киева и Харькова – можно недорого увидеть Париж. А из крупных украинских аэропортов – попасть в Португалию, Испанию и Италию, столицы Австрии, Венгрии и Словакии. Также отдохнуть в Болгарии, Греции, в частности, и на острове Крит и на Кипре. Дешевые билеты можно купить и в Турцию, Израиль, Грузию, Азербайджан, Армению и Объединенные Арабские Эмираты.