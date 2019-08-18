Отпуск за 100 евро: как дешево отдохнуть за границей

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Несмотря на теракты или погодные катаклизмы в мире, украинцы стали больше путешествовать. Об этом говорят и турагенты, и пограничники. В среднем количество путешественников выросло на 15%. Направляются как в Европу, так и в экзотические страны.

Куда чаще всего летают украинцы

Турция и Египет уже не один год возглавляют рейтинг популярных направлений среди украинцев. Цены – от 16 тысяч гривен за неделю на двоих. Догоняют их Болгария, Греция и Испания. Однако стиль путешествий у украинцев изменился.

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"Если раньше туда летали люди постсоветские, а летели преимущественно в ресторан и на море, то сейчас поколение изменилось и люди летят за эмоциями", – рассказал руководитель туристического сервисного центра Андрей Троян.

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Египет является одним из самых посещаемых курортов среди украинцев

Кроме этого, украинские путешественники часто любят посещать Германию, Польшу, Великобританию и Данию.

Дмитрий Щебетюк с товарищем в очередной раз доказали, что путешествия по миру доступны каждому. Он на инвалидной коляске и имея 100 евро на двоих, объездили чуть ли не пол-Европы автостопом.


Дмитрий Щебетюк (справа) с другом

Как найти дешевые билеты

Путешественница Анна Палюх посетила 32 страны Европы и Азии. Она рассказала, что на Востоке завораживают не только невероятные пейзажи, но и культура, традиции и религия.

Смотрите видео путешествия Анны Палюх в Португалию:

Девушка поделилась секретами, как путешествовать не за все деньги мира:

   • Ищите жилье на местных сайтах или на странице отеля. Там может быть дешевле, чем в системах интернет бронирования.

"Кроме желания еще надо знать, где искать. Есть очень много сайтов агрегаторов поиска билетов, жилья и так далее. Нужно быть подписанным на новости авиакомпаний. Обычно бывает так, что за пол года или за год будут дешевые билеты", – пояснила Палюх.

Две самые известные поисковые системы для авиабилетов Skyscanner и Kiwi.com.

     • Лоукосты авиакомпаний предлагают недорогие билеты за 2-3 месяца до вылета.

С начала безвизового режима в Украину зашли многие бюджетные воздушные перевозчики.

Лоукостеры, которые летают из Украины:

– венгерский Wizz Air – из Киева, Львова и Харькова;
– ирландская Ryan Air – из Киева и Львова;
– итальянская Ernest Airlines – из Киева, Львова и Харькова;
– испанская Vueling Airlines – из Киева;
– турецкая Pegasus Airlines – из Киева, Львова, Харькова и Запорожья;
– украинская SkyUp – из Киева, Одессы и Харкова.

Едва ли не ежемесячно они открывают новые маршруты и шокируют ценами от 200 гривен за билет. Правда, это если без чемодана, а за каждую ошибку или каприз, нужно будет заплатить.

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Куда можно дешево улететь из Украины

Из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья можно бюджетно долететь до большинства стран Европы. Дешевые рейсы есть во многие города Германии и Польши, столицы Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Дании, Великобритании и Ирландии.

Из Киева и Харькова – можно недорого увидеть Париж. А из крупных украинских аэропортов – попасть в Португалию, Испанию и Италию, столицы Австрии, Венгрии и Словакии. Также отдохнуть в Болгарии, Греции, в частности, и на острове Крит и на Кипре. Дешевые билеты можно купить и в Турцию, Израиль, Грузию, Азербайджан, Армению и Объединенные Арабские Эмираты.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Отдых Путешествия авиация
Источник: 24 канал
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