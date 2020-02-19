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"Отряд самоубийц 2": создатели назвали имя актрисы, которая сыграет одну из главных ролей

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Даніела Мельхіор / Instagram / @itdanielamelchior

Студия Warner Bros. активно занимается съемками второй части фильма "Отряд самоубийц", пока спин-офф "Хищные птицы" не слишком радует создателей кассовыми сборами. Так, чтобы заинтересовать зрителя и фанатов, которые ожидают премьеру, представители признались, какая актриса присоединится к вселенной DC.

Эксклюзивно для сайта Deadline представители компании Warner Bros. дали откровенное интервью о съемочном процессе "Отряда самоубийц 2". По их словам, они уже нашли актрису для одной из новых главных ролей суперзлодейки.

Кстати: Фильм "Отряд самоубийц 2" получил рейтинг R: подробности

Персонаж, который появится в сиквеле популярной ленты, будет называться Крысолов (Ratcatcher). Превратиться в него придется португальской актрисе Даниэле Мельхиор. Как сообщается в источнике, особенность героини будет в том, что она способна контролировать крыс и совершать преступления во всем Готэме. Крысолов, как и Джокер, является врагом Бэтмена, поэтому ждем от создателей интересных поворотов сюжетной линии.

Добавим, что Даниэла Мельхиор снималась в популярном португальском фильме "Черная книга" (The Black Book), а также озвучивала персонажа Гвен Стейси (Женщину-паука) в португальской версии фильма "Человек-паук: Через вселенные". Сама же Даниэла поделилась радостной вестью со своими фанатами на странице в инстаграме.

Напомним, что "Отряд самоубийц 2" ожидается на большом экране летом 2021 года.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Warner Bros. LifeStyle Кино
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