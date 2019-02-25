Отсчет жизни обновлен, – Оля Фреймут трогательно заговорила о своем возрасте
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут 25 февраля отпраздновала день рождения. Звезда призналась, что впервые за все годы чувствует, будто отсчет жизни обновлен.
Об этом Оля написала на своей странице в Instagram. По словам телеведущей, ее будто вернули обратно в 1982 г., "когда так страшно рождаться, начинать учиться, дышать, есть".
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25 февраля 1982 года я понятия не имела, как себе помочь, если не умеешь пользоваться мыслями, потому что не знаешь языка; когда даже к ползанию (а тем более к первым шагам) нужно дорасти. Когда беспомощность во всем, только мамина улыбка интуитивно во спасение. И сейчас это самое чувство – позади будто не моя жизнь. Будто какая-то другая я его прошла,
– поделилась мыслями с поклонниками Фреймут.
Оля заявила, что обожает свою судьбу, которая интересна, как фильм.
"За серые сюжеты режиссеры не берутся. Поэтому я рада экстравагантности моей жизни. Но почему-то все сегодня начинается снова. И я это вижу, я вижу парусник на волнах голубого моря. Как сахар и хлебницу на столе за завтраком, пока пишу этот не инстаграмний текст . Впереди – пространство дома, который еще не успели омеблировать. Я (которая с прошлого) оставила непригодные навыки: знакомства, которые ни к чему; мечты – которые достигнуты ", – добавила знаменитость.
На день рождения Оля с любимым мужем Владимиром Колотко отправились в путешествие в Израиль.
Оля Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia