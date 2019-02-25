Отсчет жизни обновлен, – Оля Фреймут трогательно заговорила о своем возрасте

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут 25 февраля отпраздновала день рождения. Звезда призналась, что впервые за все годы чувствует, будто отсчет жизни обновлен.

Об этом Оля написала на своей странице в Instagram. По словам телеведущей, ее будто вернули обратно в 1982 г., "когда так страшно рождаться, начинать учиться, дышать, есть".

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25 февраля 1982 года я понятия не имела, как себе помочь, если не умеешь пользоваться мыслями, потому что не знаешь языка; когда даже к ползанию (а тем более к первым шагам) нужно дорасти. Когда беспомощность во всем, только мамина улыбка интуитивно во спасение. И сейчас это самое чувство – позади будто не моя жизнь. Будто какая-то другая я его прошла,
– поделилась мыслями с поклонниками Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Оля заявила, что обожает свою судьбу, которая интересна, как фильм.

"За серые сюжеты режиссеры не берутся. Поэтому я рада экстравагантности моей жизни. Но почему-то все сегодня начинается снова. И я это вижу, я вижу парусник на волнах голубого моря. Как сахар и хлебницу на столе за завтраком, пока пишу этот не инстаграмний текст . Впереди – пространство дома, который еще не успели омеблировать. Я (которая с прошлого) оставила непригодные навыки: знакомства, которые ни к чему; мечты – которые достигнуты ", – добавила знаменитость.

На день рождения Оля с любимым мужем Владимиром Колотко отправились в путешествие в Израиль.

оля фреймут
Оля Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
Источник: LifeStyle 24
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