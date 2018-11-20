Отжили свое: Пэрис Хилтон отменила свадьбу с Крисом Зилкой

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / www.gettyimages.com

37-летняя знаменитая американская модель, певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон отменила свадьбу с женихом 33-летним Крисом Зилком почти после двух лет отношений.

Об этом сообщает издание JustJared.

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По словам инсайдера из близкого окружения пары, отношения Пэрис и Криса "отжили свое".

"Пэрис и Крис разошлись и отменили помолвку в начале этого месяца. Они решили, что так будет лучше. Она сейчас хочет сфокусироваться на своем бренде, а Крис займется работой в галерее", – говорится в источнике.

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Пэрис Хилтон и Крис Зилка / Instagram

Вскоре после разрыва Пэрис опубликовала пост с цитатой Мерлин Монро, прокомментировав отмену свадьбы с Крисом.

Моя любимая цитата Мэрилин. Я верю, что все происходит по некоторой причине. Люди меняются – так вы можете научиться отпускать. Дела идут неправильно – так вы цените их, когда они в порядке. Вы верите лжи – так вы, наконец, учитесь не доверять никому, кроме себя. И иногда хорошие вещи разваливаются – так лучшие вещи сочетаются вместе,
– отметила Хилтон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка сделал Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов. Впоследствии они запланировали свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. Однако светская львица решила перенести дату брака на следующий год, объяснив это сумасшедшим графиком. Теперь, как оказалось, свадьбы совсем не будет.

Теги: LifeStyle Пэрис Хилтон Звездные разводы Звездные романы
Источник: Lifestyle
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