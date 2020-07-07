Закарпатье – живописный регион нашей страны. Кроме горных вершин и лесов на Закарпатье есть множество озер, где можно прекрасно провести время и отдохнуть. Если хотите насладиться природой, восстановить силы, позагорать и покупаться – вам сюда.

Украина богатая колоритной природой, а для того, чтобы весело и интересно провести летний отпуск или выходные дни – не обязательно далеко ехать, сообщает 24 канал. На Закарпатье есть немало популярных мест отдыха, которые любят не только местные, но и туристы со всей Украины. Если вы еще не знаете где провести уикенд – смотрите нашу подборку мест для отдыха.

К теме Где поплавать во Львове: подборка мест для отдыха

Озеро Кунигунда

Где: Солотвино, Тячевский район

Благодаря своей повышенной солености, озеро Кунигунда используется в лечебных целях. Каждый год в Солотвино приезжают сотни туристов, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. Вокруг озера расположены пансионаты и частные больницы, в которых можно оздоровиться каждому, кто сюда приедет.



Озеро Кунигунда в Солотвино

Соленое озеро Кунигунда образовалось в 1902 году, вследствие просадки шахты по добыче кристаллов соли. На отдых в Солотвино приезжают семейные пары с детьми, так как вода полностью держит тело на поверхности, поэтому такой отдых является достаточно безопасным. Не желательно, чтобы вода попадала в глаза, поскольку они будут очень печь.

В Солотвино есть множество баз для отдыха. Среди различных пансионатов и отелей можете обратить внимание на такие туристические комплексы:

база отдыха "Эльдорадо" (есть кафе-бар с живой музыкой, три бассейна);

база отдыха "Жемчужина" (есть ресторан-терраса, детская площадка);

база отдыха "Дачия" (есть бассейн, детская площадка, японская баня, аквабар, настольный теннис);

база отдыха "Руслана" (есть ресторан с живой музыкой, несколько бассейнов, один из которых с лечебными грязями);

база отдыха "Магнит" (есть бассейны с подсветкой, развлекательные площадки, соляная комната, место для рыбалки);

база отдыха "Дачия Люкс" (есть волейбольная площадка, массажист, клоун-аниматор, два озера и бассейн).

Озеро Дедово

Где: с. Дыйда, Береговский район

Озеро Дедово или Дыйда расположено в 5 километрах от Берегова. Раньше на этом месте был карьер, а сейчас это излюбленное место для отдыха не только местных жителей, но и многих туристов. Наибольшая глубина озера – 16 метров. Возле озера сдаются дома, комнаты для отдыха и беседки. Вход на территорию пляжа в будние дни – 100 гривен, в праздничные и выходные дни – 150 гривен с человека. Детям до 12 лет бесплатно. Работает пляж с 9 до 21 часа.



Озеро Дедово

На озере Дедово предлагают покататься на катамаране, каяке или сапборде. Желающие на территории пляжа могут поиграть в волейбол или в пляжный футбол. На пляже есть большая горка, детские площадки и бары с едой и напитками.

"Силоамская купальня", озеро Шаян

Где: с. Шаян, Хустский район

На расстоянии 15 км от Хуста расположено озеро с целебными источниками Мурамороша. В комплексе для развлечений и отдыха "Силоамская купальня" расположены 5 двухэтажных коттеджей (на 5 – 7 мест каждый), ресторан (на 90 мест), озер с развлекательной зоной, комплекс беседок с мангалами, детская площадка. На территории комплекса есть ресторан в котором готовят закарпатские блюда.

Для отдыхающих, которые любят активный отдых здесь ждет много развлечений. По договоренности можно арендовать прокат велосипедов, лодок, катамаранов, отправиться на рафтинг, рыбалку, пойти в горы, насобирать ягод и грибов, покататься на лошадях или осле.

Читайте также Самые красивые речные пляжи Украины, где можно искупаться

База отдыха "Эдем"

Где: Теребовля

В Теребовле на Закарпатье расположена база отдыха "Эдем". Это место превосходно для семейного отпуска, оно подойдет и для короткого релакса, и для длительного отпуска. На территории "Эдема" есть уютные домики для проживания, кафе. Туристы здесь имеют прекрасную возможность поплавать, порыбачить и покататься на катамаранах.



База отдыха "Эдем"

В "Эдеме" есть 10 домиков для проживания. Три из них – восьмиместные, а остальные – приспособлены для групп до 5 человек. Возле каждого коттеджа обустроен отдельный мангал и столик с лавочками. Также здесь разрешается размещение палаток.

На территории "Эдема" есть специально отведенное и огороженное место для развлечений самых маленьких отдыхающих. Вода там мелкая, поэтому ребенок может в безопасных условиях проводить свое время.

Вход на территорию в будние дни – 60 грн, в выходные и праздничные дни – 80 грн. Комната на 2 – 3 человек в будний день обойдется в 550 – 650 гривен, в выходные и праздничные дни – 600 – 700 грн. Подробнее смотрите по ссылке.

Комплекс "Черная гора"

Где: урочище Виннички, (4 км от г. Виноградов в направлении пгт. Королево/Теково)

Глубина озера на территории комплекса около 8 метров. Расположено оно между скалистыми горами. Рядом – много деревьев и река Тиса. Потому этот уголок так часто посетители называют райским.



Территория комплекса "Черная гора"

На берегу озера есть немало беседок – 26 маленьких, в которых сможет разместиться компания до 12 человек), 2 средние – до 20 человек, и одна большая, которая вмещает до 40 – 50 человек. Возле каждой деревянной беседки есть мангал для самостоятельного приготовления мясных и овощных блюд. Также возле озера расположены лежаки и зонтики.



Отдых здесь вам точно понравится

Досуг в "Черной горе" – это не только традиционные водные забавы, а и спуски на байдарках, скалолазание, экскурсии, водные аттракционы. На территории комплекса есть волейбольная площадка, детский бассейн, детская горка и батут. Цены на номера и развлечения смотрите по ссылке.

Интересно Пляжи и открытые бассейны Киева: цены и фото

Термальные воды "Косино"

Где: с. Косонь, Береговский район

В "Косино" можно искупаться в бассейнах с термальными и пресными водами, отдохнуть в саунах. Посетителям предложат эвкалиптовую, травяную, соляную, венгерскую, ледяную пещеры.

"Косино" привлекает к себе внимание туристов и местных не только целебными водами, но и интересными дизайнерскими решениями. Здесь можно релаксировать в джакузи с вином, пивом, кофе или же в бассейне-фонтане, над которым "свисает" огромный кран-иллюзия.



Отдых в "Косино" понравится взрослым и детям

Вход на 3 часа взрослым обойдется в 450 грн, неограниченное время пребывания – 900 грн. Дети до 150 см могут находиться на территории комплекса бесплатно. Подробнее о ценах читайте по ссылке.

Ореховецкое озеро

Где: село Ореховица, Ужгородский район

Ореховецкое озеро встречает гостей ухоженными берегами, расчищенной территорией и постепенно наполняется родниковой водой из горного ручья. На территории пляжа есть биотуалеты, душевые, есть развлечения для взрослых и детей и кафе, возможность заночевать в вигвамах.



Ореховецкое озеро

Вход на территорию для взрослых – 80 грн, для детей до 6 лет вход бесплатный, дети от 6 до 12 лет – 50 грн.

Комплекс "Озеро Vita"

Где: с. Нижний Студеный, Межгорский район

"Озеро Vita" – маленький рай для тех, кто хочет незабываемо отдохнуть летом. Комплекс "Озеро Vita" расположен на живописных горных склонах. Если вы не являетесь гостем комплекса отдыха, то за вход придется заплатить 50 грн.



"Озеро Vita" расположено на горных склонах

На территории вы можете сыграть в бильярд, настольный теннис, порыбачить, взять в аренду горные велосипеды или покататься на квадроциклах. Больше информации об услугах и ценах смотрите по ссылке.