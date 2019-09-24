Ожидаем пополнение в нашей семье, – актриса Дженна Дьюенн объявила о беременности

Прошло больше года, когда голливудский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюенн разорвали отношения. Теперь звезда счастлива с новым возлюбленным и призналась, что беременна.

Соответствующую информацию Дженна Дьюенн подтвердила журналистам издания People. Знаменитая актриса рассказала, что отцом ее будущего ребенка является 43-летний актер и певец Стив Кази, с которым она встречается с лета 2018 года.

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"Мы безумно рады и невероятно счастливы от того, что ожидаем пополнения в нашей семье!" – лаконично подтвердила все слухи Дженна Дьюенн.

Пока неизвестно, на каком сроке беременности находится актриса. Для Стива Кази этот ребенок станет первенцем, а вот Дженна Дьюенн уже воспитывает 6-летнюю дочь Эверли от предыдущего брака. После развода с Ченнингом Татумом девочка живет со звездной мамой, однако часто видится с отцом.

По словам инсайдеров западных СМИ, Стив Кази имеет дружеские отношения с Эверли и с нетерпением ожидает появление совместного с Дженной ребенка.

Что известно о разводе Дженни Дьюенн и Ченнинга Татума?Ченнинг Татум 9 лет был счастливо женат на актрисе и танцовщице Дженне Дьюенн. Пара познакомилась на съемках романтического фильма "Шаг вперед" 2006 года, где оба играли главные роли. Однако экранизированный роман перерос в реальный. Уже через 3 года отношений Ченнинг и Дженна решили пожениться. Весной 2018 года образцовые супруги неожиданно объявили о разводе. Вероятной причиной разрыва стали активные съемки Ченнинга Татума в фильмах.



Сразу после разрыва актер закрутил роман с певицей Джесси Джей. Слухи подтверждали и инсайдеры, которые отмечали, что их отношения начались за несколько месяцев до развода. Только после официального объявления влюбленные перестали бояться камер и осуществляли публичные выходы. А вот Дженна Дьюенн тоже решила наладить личную жизнь и начала роман со Стивом Кази.