Ожидание – реальность: как на самом деле украшался Белый дом к праздникам

В США начали подготовку к рождественским и новогодним праздникам. Белый дом также не стал исключением: ежегодно над оформлением работают профессиональные декораторы для того, чтобы украсить дом в новой теме. В этом году главной идеей стали "Американские ценности". Поэтому, резиденцию президента США оформили в красном, синем и золотых цветах.

Первая леди США опубликовала одни из первых фото в украшенном доме на своей странице в Instagram и поблагодарила всех волонтеров, которые согласились помочь с декорацией Белого дома.

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Мелания Трамп / Flickr

Очаровательные фото резиденции президента, которые показала Мелания Трамп – смотрите здесь. Однако предлагаем пересмотреть не роскошные фото готового интерьера, а настоящую кропотливую работу обычных людей, которые ставили ёлки в "президентском доме".

"Спасибо всем волонтерам за упорный труд над декором Белого дома", – написала жена Дональда Трампа.



Белый дом украсили к праздникам/ Instagram @flotus



Белый дом украсили к праздникам / Instagram @flotus



Белый дом украсили к праздникам / Instagram @flotus



Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr



Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr



Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr



Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr



Белый дом украсили к праздникам / Instagram @whitehouse



Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr



Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr