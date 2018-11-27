Ожидание – реальность: как на самом деле украшался Белый дом к праздникам

135 Читати новину українською
Как украсили Белый дом к праздникам
Как украсили Белый дом к праздникам / Коллаж 24 канал

В США начали подготовку к рождественским и новогодним праздникам. Белый дом также не стал исключением: ежегодно над оформлением работают профессиональные декораторы для того, чтобы украсить дом в новой теме. В этом году главной идеей стали "Американские ценности". Поэтому, резиденцию президента США оформили в красном, синем и золотых цветах.

Первая леди США опубликовала одни из первых фото в украшенном доме на своей странице в Instagram и поблагодарила всех волонтеров, которые согласились помочь с декорацией Белого дома.

Читайте также: Рождественский пост 2018: дата и традиции соблюдения

 


Мелания Трамп / Flickr

Очаровательные фото резиденции президента, которые показала Мелания Трамп – смотрите здесь. Однако предлагаем пересмотреть не роскошные фото готового интерьера, а настоящую кропотливую работу обычных людей, которые ставили ёлки в "президентском доме".

"Спасибо всем волонтерам за упорный труд над декором Белого дома", – написала жена Дональда Трампа.


Белый дом украсили к праздникам/ Instagram @flotus


Белый дом украсили к праздникам / Instagram @flotus


Белый дом украсили к праздникам / Instagram @flotus


Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr


Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr


Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr


Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr


Белый дом украсили к праздникам / Instagram @whitehouse


Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr


Белый дом украсили к праздникам / Amy Rossettі / Flickr

Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости США Декор и дом Рождество Меланья Трамп
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
26 ноября 18:15 Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
325
Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
26 ноября 17:49 Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
Юлія Михайлова 2580
Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
26 ноября 16:52 Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
321
Как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева одержали победу на "Танцах со звездами 2018": видео
26 ноября 10:40 Как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева одержали победу на "Танцах со звездами 2018": видео
1743
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
25 ноября 11:10 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
3601
Черная пятница 2018: дата в Украине
23 ноября 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
22920
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук