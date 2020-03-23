Ожидание и реальность: Ким Кардашян показала курьезное видео, как она надевает латексный костюм

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян уже давно создала образ идеальной жизни богачки. Ежедневно она публикует безупречные фото, на которых предстает в потрясающих нарядах. И что остается за кулисами – Ким Кардашян показала в курьезном видео.

Как известно, Ким Кардашян – одна из самых успешных и богатых блогерок мира. Поэтому каждый день она получает приглашение на престижные светские мероприятия, некоторые из которых посещает со своим мужем Канье Уэстом.

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Так, в первый день марта Ким Кардашян красовалась в Париже в латексном наряде от Balmain. Эффектные фото вызвали восторг в сети и стремительно распространились по всему миру.



Ким Кардашян в латексном костюме / Instagram / @thehapablonde



Ким Кардашян в латексном костюме / Instagram / @kimkardashian

Но, как оказалось, за безупречной картинкой скрывался курьезный процесс надевания. Ким Кардашян опубликовала на ютуб-канале ролик, в котором видно, насколько сложно было примерить этот брендовый латексный наряд. Помогали звезде в этом три ассистентки, а сама Ким не скрывала нецензурную брань. Самое сложное было надеть наряд на пышные ягодицы американки, что и вызвало хохот у ее фанатов.

Смотрите видео, как Ким Кардашян надевала латексный костюм: