24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Ожидание и реальность: Ким Кардашян показала курьезное видео, как она надевает латексный костюм

- Читати новину українською

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян уже давно создала образ идеальной жизни богачки. Ежедневно она публикует безупречные фото, на которых предстает в потрясающих нарядах. И что остается за кулисами – Ким Кардашян показала в курьезном видео.

Как известно, Ким Кардашян – одна из самых успешных и богатых блогерок мира. Поэтому каждый день она получает приглашение на престижные светские мероприятия, некоторые из которых посещает со своим мужем Канье Уэстом.

Смотрите также: Сергей Притула курьезно потроллил коррупционеров во время пандемии коронавируса: видео

Так, в первый день марта Ким Кардашян красовалась в Париже в латексном наряде от Balmain. Эффектные фото вызвали восторг в сети и стремительно распространились по всему миру.

Кім Кардашян
Ким Кардашян в латексном костюме / Instagram / @thehapablonde

Кім Кардашян
Ким Кардашян в латексном костюме / Instagram / @kimkardashian

Но, как оказалось, за безупречной картинкой скрывался курьезный процесс надевания. Ким Кардашян опубликовала на ютуб-канале ролик, в котором видно, насколько сложно было примерить этот брендовый латексный наряд. Помогали звезде в этом три ассистентки, а сама Ким не скрывала нецензурную брань. Самое сложное было надеть наряд на пышные ягодицы американки, что и вызвало хохот у ее фанатов.

Смотрите видео, как Ким Кардашян надевала латексный костюм:

 

Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Курьезные новости Ким Кардашян Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:37 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
22 марта 18:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
22 марта 15:08 Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой
Катерина Петренко
21 марта 20:30 5 пикантных фильмов от Оли Цибульской, после которых хочется жить и любить
Юлія Михайлова
21 марта 15:22 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук