Ожидание и реальность: Маша Ефросинина рассмешила сеть новогодним фото

У известной телеведущей и актрисы Маши Ефросининой отличное чувство юмора. Это она в очередной раз доказала, опубликовав забавный новогодний снимок.

Маша Ефросинина в очередной раз удивила и рассмешила своих поклонников. В блоге звезда опубликовала яркое фото, на котором засветила необычный образ.

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Телеведущая предстала в черном гольфе и серой накидке. На теплый наряд Маша Ефросинина накинула леопардовый платок. Кроме этого, звезда сделала яркий макияж и прическу с красной заколкой.

Позировала Маша Ефросинина на фоне елки. На фото видно и "праздничный" стол: мандарины, кусок колбасы, которая когда-то считалась роскошью, и торт из вафель. В руке телеведущая держала хрустальный бокал, а рядом с ней стоял стакан с компотом. Таким образом Маша Ефросинина пошутила над новогодними фото в Instagram.

Все шик и блеск в ленте... А реальность? Реальность сегодня другая,

– с юмором написала Маша Ефросинина.

Такой забавный наряд телеведущая примерила только для фото. Новый год Маша Ефросинина отпраздновала в роскошном сверкающем платье золотого цвета. Кадры из семейного отдыха она показала в своем блоге.