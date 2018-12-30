Ожидание и реальность: Маша Ефросинина рассмешила сеть новогодним фото

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Маша Ефросинина рассмешила сеть новогодним фото
Маша Ефросинина рассмешила сеть новогодним фото / viva.ua

У известной телеведущей и актрисы Маши Ефросининой отличное чувство юмора. Это она в очередной раз доказала, опубликовав забавный новогодний снимок.

Маша Ефросинина в очередной раз удивила и рассмешила своих поклонников. В блоге звезда опубликовала яркое фото, на котором засветила необычный образ.

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Телеведущая предстала в черном гольфе и серой накидке. На теплый наряд Маша Ефросинина накинула леопардовый платок. Кроме этого, звезда сделала яркий макияж и прическу с красной заколкой.

Позировала Маша Ефросинина на фоне елки. На фото видно и "праздничный" стол: мандарины, кусок колбасы, которая когда-то считалась роскошью, и торт из вафель. В руке телеведущая держала хрустальный бокал, а рядом с ней стоял стакан с компотом. Таким образом Маша Ефросинина пошутила над новогодними фото в Instagram.

Все шик и блеск в ленте... А реальность? Реальность сегодня другая,
– с юмором написала Маша Ефросинина.

Такой забавный наряд телеведущая примерила только для фото. Новый год Маша Ефросинина отпраздновала в роскошном сверкающем платье золотого цвета. Кадры из семейного отдыха она показала в своем блоге.

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Курьезные новости Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
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