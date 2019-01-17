Оживить прикосновением руки: во Львове открыли выставку музыкальных инструментов 18 века

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Во Львове открыли интерактивную выставку музыкальных инструментов 18 века
Во Львове открыли интерактивную выставку музыкальных инструментов 18 века / 24 канал

Во Львове открыли уникальную интерактивную выставку музыкальных инструментов 18 – начала 20 веков. Извлечь звук из древнего инструмента можно только одним прикосновением руки.

Именно современные медиа помогли оживить старинные музыкальные инструменты, которые молчали на протяжении нескольких веков.

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Хотя иногда старинные музыкальные инструменты просто невозможно отреставрировать и дать звук, ведь некоторые в них детали пересохли, потрескались и изготовить новые будет очень сложно.

Поэтому в музее пошли другим путем: установили мультимедийный экран, с помощью которого посетители могут услышать эти инструменты с экспозиции.

Суть интерактивной программы заключается в том, что каждый посетитель только одним прикосновением руки может запустить мелодию инструмента той или иной эпохи параллельно с синхронным изображением, появлением в окне знаковой фигуры той эпохи, будь то композитора, или фигуры, которая влияла на музыкальную культуру,
– сказал заместитель директора Института народоведения НАН Украины Андрей Климашевский.

Обновленная экспозиция – это еще и возможность помимо традиционных музыкальных инструментов: арфы, скрипки, увидеть и экзотику прошлых эпох. К примеру, клавикорд, механический орган или флейтовые часы.

Механічний орган минулих епох
Механический орган прошлых эпох

Прекрасная дизайнерская работа начала 19 века, так называемый механический органчик. Принцип работы: есть валик, запрограммированная мелодия, с помощью валика считывается прикосновением к металлическим пластинам. И таким образом создается мелодия. По сути, это прототип современного диска,
– пояснил Андрей Климашевский.

Один валик в таком инструменте – это одна мелодия, поэтому в шкафчике прятали несколько других для изменения музыки. Дополнили экспозицию еще и украинскими народными инструментами. В частности добавили отреставрированные торбан, бандуру и кобзу. Также планируется расширить спектр мандолиной. Мультимедийная музыкальная экспозиция уже доступна для посетителей.

Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Украины Музыка Новости Львова
Источник: 24 канал
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