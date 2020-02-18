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Оззи Осборн отменил концерты из-за смертельной болезни

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Оззи Осборн / Фото: Getty Images

Популярный британский рок-музыкант Оззи Осборн недавно узнал о том, что у него неизлечимая болезнь Паркинсона. Из-за нее певец отменил все концерты.

Представитель артиста сообщает, что Оззи отменил 17 выступлений, которые были запланированы на 2020 год. Болезнь не позволяет ему отправиться на гастроли. Об этом говорится в материале издания Variety.

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У 71-летнего рокера планировалось большое турне No More Tours 2 в Северной Америке. Однако он принял решение отменить концерты для того, чтобы восстанавливаться после различных проблем со здоровьем, которые возникли в прошлом году.

Осборн отметил, что в апреле этого года он отправляется на лечение в Швейцарию.

К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент, поэтому сообщаю об этом сейчас,
– признался Оззи.

Оззі Осборн
Оззи Осборн / Instagram / @ozzyosbourne

Оззи Осборн – Straight to Hell: смотреть видео онлайн

 
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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные болезни LifeStyle
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