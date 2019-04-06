Оззи Осборн отменил все концерты до конца года из-за травмы: подробности

Английский рок-музыкант Оззи Осборн, который ранее отложил концертный тур по Великобритании и Европе No More Tours из-за гриппа, теперь уже отменил все выступления в 2019 году.

Об этом сообщается на официальной странице Осборна в Instagram.

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Словами невозможно выразить, насколько я расстроен, зол и подавлен, что не могу поехать в тур прямо сейчас. Я благодарен за любовь и поддержку, которую получаю от моей семьи, моей группы, друзей и фанатов, это действительно то, что меня поддерживает. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днем. Я полностью выздоровею. Я закончу свой тур. Я вернусь!

– заявил артист.

Как пишут западные СМИ, Осборн получил травму после неудачного падения в своем доме. Сейчас музыкант восстанавливается под наблюдением своего врача в Лос-Анджелесе.