Оззи Осборн отменил все концерты до конца года из-за травмы: подробности

8 Читати новину українською
Оззи Осборн
Оззи Осборн / www.gettyimages.com

Английский рок-музыкант Оззи Осборн, который ранее отложил концертный тур по Великобритании и Европе No More Tours из-за гриппа, теперь уже отменил все выступления в 2019 году.

Об этом сообщается на официальной странице Осборна в Instagram.

Читайте также: Издевался над мамой: Камалия призналась, что ее отец был садистом

Словами невозможно выразить, насколько я расстроен, зол и подавлен, что не могу поехать в тур прямо сейчас. Я благодарен за любовь и поддержку, которую получаю от моей семьи, моей группы, друзей и фанатов, это действительно то, что меня поддерживает. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днем. Я полностью выздоровею. Я закончу свой тур. Я вернусь!
– заявил артист.

Как пишут западные СМИ, Осборн получил травму после неудачного падения в своем доме. Сейчас музыкант восстанавливается под наблюдением своего врача в Лос-Анджелесе.

 

 

blog_ava
Перешли красную черту: на Rammstein обрушился шквал критики из-за нового клипа Deutschland
сегодня
853
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
сегодня 18:01 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
456
Рецепт домашнего сыра фета
сегодня 14:57 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 169
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
7251
Куда поехать на майские праздники в Европе: топ-5 городов, которые восхищают красотой
5 апреля 21:10 Куда поехать на майские праздники в Европе: топ-5 городов, которые восхищают красотой
Наталя Боднар 296
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
5 апреля 20:18 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
297
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук