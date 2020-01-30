24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Оззи Осборн рассказал как чувствует себя после диагностики болезни Паркинсона

74 Читати новину українською
Оззи Осборн / Instagram / @ozzyosbourne

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн, у которого диагностировали неизлечимую болезнь Паркинсона, рассказал, как живет после такой новости и что планирует делать дальше. Заболевание диагностировали еще в прошлом году, однако Осборн поделился этой информацией совсем недавно, 21 января.

71-летний Оззи Осборн признался, что не чувствует себя счастливым, поскольку потерял здоровье, однако зацикливаться на мыслях о смерти не собирается. Подробностями жизни после диагностики болезни музыкант поделился в интервью музыкальному журналу Kerrang.

Читайте также: Оззи Осборн ошеломил дуэтом с Элтоном Джоном: видео

В 2019 году Оззи госпитализировали с воспалением легких. Тогда он был вынужден отложить мировое турне. После болезни он восстанавливался дома, где выбил металлические стержни, которые ему имплантировали в 2003 году после аварии на квадроциклах. Следствием этого стали серьезные травмы спины, шеи и плечей. Осборн перенес операцию на шее, после которой развилась болезнь Паркинсона.

Думаю ли я о том, когда придет мое время? Да, я думаю о смерти. Но не беспокоюсь об этом. Меня здесь не будет через 15 лет. Я не зацикливаюсь на этом, потому что это случится с нами всеми. Болезнь выбила из меня все дерьмо, но я все еще здесь. На самом деле, я беспокоился о смерти больше, когда был моложе. Сейчас просто стараюсь наслаждаться вещами как можно больше, хотя иногда это так трудно,
– рассказывает музыкант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

Сейчас он готов выпустить двенадцатый студийный альбом Ordinary Man.

Я искренне верю в то, что создание этого альбома — лучшее лекарство, которое я мог получить. Я делал то, что мне нравится. Хотел бы сделать больше, но даже это было прекрасно,
– признается Оззи Осборн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

 

Юрий Гримчак на свободе: краткая биография
сегодня
7147
Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные болезни
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:00 День рождения Всеволода Нестайко: что известно о классике детской литературы
Юлія Турелик 55
сегодня 11:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 73992
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 606
27 января 21:00 Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 198
27 января 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2693
Новости
Больше новостей
Залиште відгук