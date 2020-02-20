Оззи Осборн рассказал о многочисленных болезнях: я сутками преодолеваю нестерпимую боль

Лишь в конце января британский рок-музыкант признался, что в феврале прошлого года у него диагностировали болезнь Паркинсона. Оззи Осборн пытается избежать мыслей о смертельной болезни, однако невыносимая боль не позволяет ему чувствовать себя счастливым.

На днях легендарный Оззи Осборн во время интервью рассказал о том, как чувствует себя в ходе последнего года. Как сообщает издание The Sun, самочувствие звезды значительно ухудшилось после того, как он упал с лестницы своего дома и повредил шею. Ее исполнитель травмировал еще в 2003 году в результате аварии на квадроцикле.

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Однако операции на шее, после которой развилась болезнь Паркинсона, предшествовала экстренная госпитализация с воспалением легких и инфекционное заболевание руки. Сейчас у него повреждены шея, спина, руки и плечи. Оззи Осборн признался, что невыносимые боли сводят его с ума.

Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, ведь я уже год ничего не могу делать,

– признался исполнитель.



Оззи Осборн признался в невыносимой боли / Instagram / @ozzyosbourne

Рок-легенда откровенно признается в том, что за свою жизнь ему приходилось преодолевать множество зависимостей. Он имел серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Теперь единственные препараты, которые ежедневно употребляет певец под контролем медсестры, – обезболивающие. Сейчас он чувствует себя беспомощным, ведь ему нужна помощь в выполнении обыденных вещей – переодеться и принять ванну: "Выздоровление продолжается так невыносимо медленно. Я никогда не был таким разбитым в своей жизни, и, поверьте, я делал некоторые глупые поступки".

Стоит отметить, что Оззи Осборну пришлось отменить концерты из-за смертельной болезни Паркинсона. В течение 2020 года у него было запланировано большое турне No More Tours 2 в Северной Америке. Однако в апреле он планирует отправиться на лечение в Швейцарию, ведь американские врачи не смогли оказать ему полноценной помощи.