Долгожданная супергеройская лента "Пацаны" (The Boys) выпустила свой новый тизер к 2 сезону сериала. В нем вы увидите всем известных главных героев, а также несколько новичков, которые удивят своими поступками.

Дата выхода сериала

Новый трейлер 2 сезона сериала "Пацаны" компании Amazon вышел на ютуб-канале 8 июля и всего за сутки его просмотрели более двух миллионов раз, что не может не поражать. Премьера самого сериала состоится 4 сентября 2020 года на канале Amazon Prime.

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По словам создателя и исполнительного продюсера Эрика Крипке, второй сезон обещает быть "сумасшедшим, незнакомым, более напряженным, более эмоциональным".

Смотрите новый трейлер 2 сезона сериала "Пацаны": видео

Сюжет сериала "Пацаны"

В сериале рассказывается о людях, которые часто находят в себе сверхсилы, из-за чего они становятся настоящими супергероями и спасителями людей. Они становятся знаменитостями и их часто приглашают в корпорацию Vought International, которая поручает им разные миссии. Именно там они образуют команду "Семерки". Но за красивой картинкой всегда скрывается немало секретов. Супергерои уже не те, что прежде, – они злоупотребляют властью и славой, делают неблаговидные поступки и скрывают секреты, которые имеют риск быть разоблаченными. Поэтому появляется еще один спецотряд ЦРУ под названием "Пацаны", где смельчаки пытаются разоблачить супергероев и держать их под контролем.

Команда супергероев "Семь" из сериала "Пацаны" / IMBd

Актерский состав сериала "Пацаны"

Отряд " Пацаны"

Билли Бутчер (Мясник) – Карл Урбан

– Карл Урбан Хьюи Кэмпбелл – Джек Квейд

Джек Квейд Молоко Матери – Лаз Алонсо

– Лаз Алонсо Француз – Томер Капон

– Томер Капон Самка – Карен Фукухара

Команда "Семь"