Падчерица Мэтта Дэймона заразилась коронавирусом

Голливудский киноактер Мэтт Дэймона сейчас с семьей находится в Ирландии, но в Нью-Йорке осталась его падчерица Алексия, которую он считает своей старшей дочерью. Звезда "Марсианина" рассказал, что она заразилась коронавирусом с соседями по квартире.

Известно, что 21-летняя Алексия – дочь Лючианы Баррозо, которая в 2005 году вышла замуж за Мэтта Дэймона. В браке у них родилось трое детей, но дочь жены от первого брака уже давно как родная для киноактера. В интервью для SPIN 1038 Мэтт признался, что Алексия находится в Нью-Йорке, поскольку там ее застала болезнь COVID-19.

К теме Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом



Мэтт Дэймон с четырьмя дочерьми и женой (Алексия – вторая справа) / Фото из открытых источников

Наша старшая дочь учится в колледже. Очевидно, что его закрыли, но она осталась в Нью-Йорке. Она заразилась коронавирусом вместе со своими соседями по квартире, но хорошо с этим справилась. Поэтому я не могу сказать, что вся наша семья вместе. Из наших четырех детей с нами в Ирландии находятся трое младших, а с Алексией мы объединимся в конце месяца. Но с ней все в порядке,

– рассказал 49-летний актер.

Хотя Мэтт Дэймон американец, а Лючиана Баррозо – аргентинка, вся семья осталась в Ирландии из-за паузы в съемочном процессе из-за коронавируса. Неизвестно, где именно встретятся родители со старшей дочерью – в Ирландии или США, но их встреча все равно будет очень ожидаемой.