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Падчерица Мэтта Дэймона заразилась коронавирусом

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Мэтт Дэймон и падчерица Алексия
Мэтт Дэймон и падчерица Алексия / Фото из открытых источников

Голливудский киноактер Мэтт Дэймона сейчас с семьей находится в Ирландии, но в Нью-Йорке осталась его падчерица Алексия, которую он считает своей старшей дочерью. Звезда "Марсианина" рассказал, что она заразилась коронавирусом с соседями по квартире.

Известно, что 21-летняя Алексия – дочь Лючианы Баррозо, которая в 2005 году вышла замуж за Мэтта Дэймона. В браке у них родилось трое детей, но дочь жены от первого брака уже давно как родная для киноактера. В интервью для SPIN 1038 Мэтт признался, что Алексия находится в Нью-Йорке, поскольку там ее застала болезнь COVID-19.

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Пасербиця Метта Деймона заразилась коронавірусом
Мэтт Дэймон с четырьмя дочерьми и женой (Алексия – вторая справа) / Фото из открытых источников

Наша старшая дочь учится в колледже. Очевидно, что его закрыли, но она осталась в Нью-Йорке. Она заразилась коронавирусом вместе со своими соседями по квартире, но хорошо с этим справилась. Поэтому я не могу сказать, что вся наша семья вместе. Из наших четырех детей с нами в Ирландии находятся трое младших, а с Алексией мы объединимся в конце месяца. Но с ней все в порядке,
– рассказал 49-летний актер.

Хотя Мэтт Дэймон американец, а Лючиана Баррозо – аргентинка, вся семья осталась в Ирландии из-за паузы в съемочном процессе из-за коронавируса. Неизвестно, где именно встретятся родители со старшей дочерью – в Ирландии или США, но их встреча все равно будет очень ожидаемой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Matt Damon (@mattdamonteam)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Звездные болезни Звездные родители Звездные дети
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