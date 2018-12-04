Пакуем чемоданы: специалисты назвали 50 лучших пляжей мира
Популярный ресурс о путешествиях FlightNetwork опросил более 1200 тревел-журналистов, редакторов, блогеров и агентств и определил пятидесятку лучших морских побережий мира.
Об этом сообщают на сайте издания.
Для оценки пляжей респонденты должны были оценить пляжи по первозданности красоты, удаленности и качеству песка и воды. Первое место в рейтинге занял пляж Навайо, расположенный на греческом острове Закинф, – более известный как Пляж кораблекрушений.
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Второе место заняло морское побережье Уайтхевен-Бич на острове Витсанди в Австралии, а третье – пляж Эль-Нидо на Филиппинах.
К вашему вниманию предлагаем топ-десятку лучших пляжей из рейтинга FlightNetwork для идеальных путешествий.
Топ-10 лучших пляжей мира в 2018 году:
1. Навайо, Греция
Пляж Навайо, Греция / TripAdvisor
2. Уайтхевен-Бич, Австралия
3. Эль Нидо, Филиппины
4. Прайя до Санчо, Бразилия
5. Пляж Тулум, Мексика
6. Грейс-Бей, остров Теркс и Кайкос
Пляж Грейс-Бей, остров Теркс и Кайкос / TripAdvisor
7. Севен-Майл-Бич, Каймановы острова
8. Анси Сурс Д'Аржан, Сейшелы
9. Майя Бич, Таиланд
10. Варадеро, Куба
Пляж Варадеро, Куба / TripAdvisor