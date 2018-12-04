Пакуем чемоданы: специалисты назвали 50 лучших пляжей мира

Популярный ресурс о путешествиях FlightNetwork опросил более 1200 тревел-журналистов, редакторов, блогеров и агентств и определил пятидесятку лучших морских побережий мира.

Об этом сообщают на сайте издания.

Для оценки пляжей респонденты должны были оценить пляжи по первозданности красоты, удаленности и качеству песка и воды. Первое место в рейтинге занял пляж Навайо, расположенный на греческом острове Закинф, – более известный как Пляж кораблекрушений.

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Второе место заняло морское побережье Уайтхевен-Бич на острове Витсанди в Австралии, а третье – пляж Эль-Нидо на Филиппинах.

К вашему вниманию предлагаем топ-десятку лучших пляжей из рейтинга FlightNetwork для идеальных путешествий.

Топ-10 лучших пляжей мира в 2018 году:

1. Навайо, Греция



Пляж Навайо, Греция / TripAdvisor

2. Уайтхевен-Бич, Австралия

3. Эль Нидо, Филиппины

4. Прайя до Санчо, Бразилия

5. Пляж Тулум, Мексика

6. Грейс-Бей, остров Теркс и Кайкос



Пляж Грейс-Бей, остров Теркс и Кайкос / TripAdvisor

7. Севен-Майл-Бич, Каймановы острова

8. Анси Сурс Д'Аржан, Сейшелы

9. Майя Бич, Таиланд

10. Варадеро, Куба



Пляж Варадеро, Куба / TripAdvisor