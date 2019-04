PALANKA: как маленькие звезды зажгли публику на концерте во Львове

Детская поп-группа PALANKA еще с 2014 года удивляет не только своим составом (детки там с 6 до 12 лет), но и невероятным талантом! Во Львове 14 апреля они по-настоящему поразили яркими номерами, под которые танцевали как взрослые, так и дети.

Музыкальное событие состоялось в клубе "Малевич", где группа PALANKA устроила свое первое шоу с программой "#Супердіти". Публика была в настоящем восторге и горячо встретила молодых звездочек. Маленькие артистки, одной из которых недавно исполнилось 6 лет и она еще даже не ходит в школу, сыграли грандиозный концерт с конфетти, пиротехникой, пузырьками, снегом и невероятным световым шоу. Среди песен на сцене зазвучало большое количество их синглов, в частности, и новых – "Босоніж" и "Хай звучить".

Программа была интерактивной, поэтому зрители и публика провели концерт на одном дыхании. Некоторые маленькие зрители даже попали в свой первый слэм и научились показывать "козу". Поддержать свою любимую группу пришло неожиданно большое количество людей – около тысячи, поэтому маленькие артистки "на полную" отдавались ярым поклонникам.

Как детский коллектив PALANKA зажигал публику в Львове – смотрите в яркой фотогалерее.

Концерт группы PALANKA во Львове

Что известно о группе PALANKA?Детская группа PALANKA сформирована в 2014 году по инициативе музыкальной школы YOLO. В репертуаре группы – украинские и мировые поп/рок хиты. В 2014 году группа выпустила свой первый клип на песню rock'n'roll Queen британцев The Subways, который они разместили в Facebook. Его прокомментировала бас-гитаристка Шарлотта Купер (Charlotte Cooper), где указала, что: "They are rock stars in making!!!"("Они будущие рок звезды!").

Все фото: пресс-служба