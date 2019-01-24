Пали духом без Меган Маркл: сериал "Форс-мажоры" закрывается

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Популярный американский сериал "Форс-мажоры" (Suits) прекратит свое существование после выпуска девятого сезона. Причиной этого стали стабильно падающие рейтинги. Эксперты подозревают, что виной низких цифр является отсутствие персонажа, которого играла Меган Маркл.

Девятый сезон знаменитого американского комедийно-драматического сериала "Форс-мажоры" (Suits) станет финальным в его истории. Об этом сообщает иностранный источник The Hollwood Reporter.

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Причиной такого важного решения стали неизменно падающие цифры в рейтингах. Согласно данным Fox News восьмой сезон посмотрели 1,2 миллиона зрителей. Эта цифра на 100 тысяч меньше, чем предыдущие показатели. Как указываются актеры сериала, такие рейтинги являются критическими, поскольку первый сезон, который вышел в 2011 году посмотрели 4,6 миллиона человек.

Эксперты киноиндустрии привязывают заметный спад с отказом Меган Маркл от съемок в сериале. Напомним, 37-летняя Меган покинула проект после объявления о свадьбе с принцем Гарри. Недавно ходили слухи о том, что ей якобы предлагали от двух до шести миллионов долларов за то, что она сыграет роль камео в сериале хотя бы несколько минут. Вероятно, жена принца Гарри отказалась от такого предложения.

Меган Маркл у серіалі
Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" / Instagram / @suits_usa

Теги: LifeStyle Голливуд Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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