Жена телеведущего Никиты Добрынина, украинский блогер Даша Квиткова 9 июля отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 22 года. По этому случаю звезда устроила вечеринку на яхте.

Даша Квиткова с радостью поделилась с поклонниками роликом, на котором показала свой праздник. Девушка отметила, что ей он был необходим, ведь во время активной подготовки к свадьбе и другим заботам она совсем забыла об отдыхе. Видео Даша обнародовала на личной странице в инстаграме.

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День рождения Даши Квитковой

В публикации знаменитость рассказала, что уже месяц находится в нервозном состоянии, потому что она и муж Никита Добрынин решили подарить себе мечту. Таким признанием звезда заинтриговала поклонников, ведь отметила, что деталями поделится позже. Именно поэтому этот праздничный вечер был важен для нее. Девушка старалась расслабиться, остановить всю работу и просто танцевать.

Спасибо всем за поздравления, за теплые слова и звонки. Я до сих пор отвечаю на ваши сообщения. Сильно люблю каждого из своей аудитории. Спасибо всем, кто был рядом со мной в этот вечер. Спасибо лучшему мужу, который выдержал все мои утренние нервы,

– написала Даша.

На видео Квиткова показала зажигательные танцы посреди Днепра и поделилась положительными эмоциями с поклонниками. Похоже, что праздничный день девушка запомнит надолго и он станет одним из лучших этим летом.



