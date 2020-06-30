Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выступила в одном из клубов Одессы. Она рада вернуться к концертам после длительного карантина и решила совместить работу с отдыхом.

Фото с морской прогулки артистка опубликовала на личной странице в инстаграме. Настя обожает путешествовать. Из-за пандемии коронавируса сейчас это сложно и опасно делать, поэтому певица наслаждается каждым моментом, когда ей удается выбраться из дома.

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Настя Каменских на яхте

Вероятно, любимый NK Потап решил устроить своей избраннице вечернюю прогулку на яхте. Наверное, каждая девушка была бы в восторге от такого сюрприза и Настя не является исключением. Она сполна насладилась этим вечером и отдохнула от ежедневных забот.

Каменских позировала на палубе в белом худи, а ноги накрыла белоснежным пледом. На фоне видим невероятно красивое небо. Волосы NK собрала в прическу сверху, а на лице решила не делать макияж и похвасталась естественной красотой.

"И я себе думаю: "Какой замечательный мир"", – коротко подписала фото исполнительница.



Настя Каменских на палубе яхты / Instagram / @kamenskux