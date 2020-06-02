Актриса и модель Памела Андерсон не скучает на карантине. Звезда активно раздает интервью западным СМИ, раскрывая детали своей кинокарьеры и личной жизни. Так, на днях Памела вспомнила свой культовый образ из сериала "Спасатели Малибу" и рассказала, куда делся яркий красный купальник со съемок.

Как передает Fox News, после закрытия знаменитого во всем мире проекта все звезды сериала получили бешеную популярность. Кроме этого, миллионы фанатов охотно повторяли пляжные образы главных героев ленты, поэтому красные сплошные купальники в стиле "Спасателей Малибу" можно было увидеть едва ли не на всех пляжах. Но что случилось с нарядами, которые были на съемочной площадке, – рассказала Памела Андерсон.

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По словам телезвезды, после того, как в 2001 году на экран вышли последние эпизоды сериала, она забрала себе знаменитый купальник. Сейчас наряд хранится в имении Памелы Андерсон, а актриса уверяет, что даже после 20 лет она с легкостью примеряет его.

Купальник лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне подходит по размеру. Иногда надеваю его, чтобы развлечься с моими друзьями, или просто ношу дома,

– рассказала Памела Андерсон.



Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу" / Фото Pinterest

Что известно о сериале "Спасатели Малибу"

Первые эпизоды сериала "Спасатели Малибу" вышли в 1989 году и с того времени на протяжении 12 лет не теряли популярность. Кинолента рассказывала о спасательной бригаде, которая ежедневно сталкивалась с новыми трудностями и часто помогала правоохранителям в раскрытии уголовных дел.

Однако секретом успеха ленты был не только увлекательный сюжет, но и главные герои. В сериале сыграли голливудские актеры Дэвид Хассельхофф, Памела Андерсон, Ясмин Блит, Александра Пол, Паркер Стивенсон, Майкл Ньюман, Джереми Джексон, Джина Ли Нолин и другие. Все они предстали перед зрителями в красных купальниках, которые стали своеобразной визитной карточкой сериала.

После завершения телепроекта актеры проснулись безумно популярными, а Памелу Андерсон до сих пор называют секс-символом Голливуда.



Сериал "Спасатели Малибу" / Фото IndieWire