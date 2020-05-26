Памела Андерсон резко раскритиковала фильм "Спасатели Малибу": Испортили все

Американская модель и актриса Памела Андерсон отличилась острым комментарием о фильме "Спасатели Малибу", который вышел в прокат в 2017 году. Телезвезда заявила, что авторы проекта с большим бюджетом сумели испортить все.

Об этом она рассказала в эфире шоу Энди Коэна, которое выходит на его ютуб-канале. Памела Андерсон охотно прокомментировала новых "Спасателей Малибу", в которых сыграли Зак Эфрон и Дуэйн Джонсон. По ее словам, кинолента далеко не так успешна, как сериал, который помог ее прославить в 1989 году.

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"Мне не понравилось. Они сделали фильм из сериала и испортили все. Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения", – заявила Памела Андерсон.

Кроме этого, актриса отметила, что на фильм "Спасатели Малибу" в Голливуде потратили 65 миллионов долларов. Сериал с участием Памелы Андерсон имел значительно большую популярность и был снят всего за 500 тысяч долларов.

Смотрите фрагмент интервью с Памелой Андерсон: видео

Что известно о проекте "Спасатели Малибу"

Эпизоды сериала "Спасатели Малибу" выходили с 1989 года. В течение 10 лет кинолента показывала жизнь спасательной бригады, перипетии в их отношениях, запутанные дела, а также спасение людей из разных ситуаций.

Сериал получил бешеную популярность на телевидении, а его звезды проснулись популярными. В частности, Памела Андерсон, которая своим пышным бюстом привлекала внимание зрителей, навсегда вошла в историю проекта. Кроме нее, главные роли получили актеры Дэвид Хассельхофф, Ясмин Блит, Александра Пол, Паркер Стивенсон, Майкл Ньюман, Джереми Джексон, Джина Ли Нолин и другие.



Сериал "Спасатели Малибу" / IndieWire

В 2017 году в мире презентовали зажигательную киноленту, снятую по мотивам сериала. Критики засыпали фильм "Спасатели Малибу" негативными отзывами, отмечая, что сюжет новинки предсказуемый и провальный. Вместе с тем к голливудским актерам, сыгравшим главные роли, они были более лояльны. Зак Эфрон, Дуэйн Джонсон, Приянка Чопра, Александра Даддарио, Келли Рорбах показали великолепную игру на съемочной площадке. Эпизодическую роль в картине получила и Памела Андерсон, которая сыграла Кейси Дан Паркер в киноленте.

Смотрите трейлер к фильму "Спасатели Малибу": видео