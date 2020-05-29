Памела Андерсон заговорила о желании еще раз выйти замуж: какой по счету будет брак
Последний брак Памелы Андерсон длился всего 12 дней, однако знаменитая блондинка не обращает внимания на неудачу и мечтает еще раз выйти замуж.
Об этом она откровенно рассказала в комментарии The New York Times. Памела Андерсон хочет найти мужчину, с которым проведет остаток дней своей жизни. Поэтому модель и актриса отметила, что еще один раз пойдет к алтарю.
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Еще один раз. Пожалуйста, Боже, всего один раз. Только один!
– подчеркнула она.
Не обошла Памела Андерсон и вопросов о браке с режиссером Джоном Питерсом. Их союз длился всего 12 дней и отметился громким скандалом после расхода. Но, как отметила Памела Андерсон, они не регистрировали свои отношения.
"Я не была замужем. Нет. Я романтик. Думаю, что я легкая мишень. Не знаю, что все это было, но думаю, что страх сыграл в этом случае большую роль. Это был всего лишь небольшой момент, момент, который пришел и ушел. Не было никакой свадьбы, не было никакого брака, не было ничего. Как будто этого никогда и не было. Это звучит странно, но так оно и есть", – рассказала Памела Андерсон.
Что известно о последних отношения Памелы Андерсон
С режиссером Джоном Питерсом Памела Андерсон знакома 35 лет. Инсайдеры сообщают, что все это время он любил знаменитую блондинку, поэтому их встреча в Индии стала судьбоносной. Джон Питерс, не мешкая, сделал предложение Памеле Андерсон и получил согласие на свадьбу. По неофициальным данным, пара тайно поженилась, что активно опровергают сами звезды.
Но прошло всего 12 дней, как знаменитости объявили о разрыве. После этого в СМИ опубликовали скандальные новости, в которых Джон Питерс признался, что был нужен Памеле только для ликвидации долгов. Он утверждает, что отдал любимой 200 тысяч долларов и получил в ответ равнодушие.
В то же время сама Памела Андерсон опровергла эти слухи и заявила, что не нуждается в финансовой помощи. Она имеет стабильные доходы от своих проектов, сдачи недвижимости в аренду и съемок.
Слава богу, что все произошло именно так, как случилось, я очень счастлива. Я была замужем трижды, хотя люди думают, что я выходила замуж пять раз. Я даже не знаю почему,
– добавила Памела Андерсон.
Памела Андерсон и Джон Питерс / Фото People
Сколько раз Памела Андерсон была замужем
- Первым мужем модели был музыкант Томми Ли, от которого она родила двух сыновей. Их брак продлился всего 3 года и распался в 1998-м.
- Второй избранник Памелы Андерсон – певец и композитор Кид Рок. С ним Памела Андерсон прожила вместе еще меньше – 1 год. В 2007 пара официально развелась.
- Третий и четвертый муж – профессиональный игрок в покер Рик Саломон. С ним Памела Андерсон дважды ходила к алтарю. Свадьбу сыграли в 2007 и 2014 годах. Однако после регистрации отношений звезды могли выдержать моногамию всего год, после чего расставались.