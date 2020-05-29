Памела Андерсон заговорила о желании еще раз выйти замуж: какой по счету будет брак

Последний брак Памелы Андерсон длился всего 12 дней, однако знаменитая блондинка не обращает внимания на неудачу и мечтает еще раз выйти замуж.

Об этом она откровенно рассказала в комментарии The New York Times. Памела Андерсон хочет найти мужчину, с которым проведет остаток дней своей жизни. Поэтому модель и актриса отметила, что еще один раз пойдет к алтарю.

Интересно После 12-дневного брака с Памелой Андерсон ее ексчоловик закрутил роман, – СМИ

Еще один раз. Пожалуйста, Боже, всего один раз. Только один!

– подчеркнула она.

Не обошла Памела Андерсон и вопросов о браке с режиссером Джоном Питерсом. Их союз длился всего 12 дней и отметился громким скандалом после расхода. Но, как отметила Памела Андерсон, они не регистрировали свои отношения.

"Я не была замужем. Нет. Я романтик. Думаю, что я легкая мишень. Не знаю, что все это было, но думаю, что страх сыграл в этом случае большую роль. Это был всего лишь небольшой момент, момент, который пришел и ушел. Не было никакой свадьбы, не было никакого брака, не было ничего. Как будто этого никогда и не было. Это звучит странно, но так оно и есть", – рассказала Памела Андерсон.

Что известно о последних отношения Памелы Андерсон

С режиссером Джоном Питерсом Памела Андерсон знакома 35 лет. Инсайдеры сообщают, что все это время он любил знаменитую блондинку, поэтому их встреча в Индии стала судьбоносной. Джон Питерс, не мешкая, сделал предложение Памеле Андерсон и получил согласие на свадьбу. По неофициальным данным, пара тайно поженилась, что активно опровергают сами звезды.

Но прошло всего 12 дней, как знаменитости объявили о разрыве. После этого в СМИ опубликовали скандальные новости, в которых Джон Питерс признался, что был нужен Памеле только для ликвидации долгов. Он утверждает, что отдал любимой 200 тысяч долларов и получил в ответ равнодушие.

В то же время сама Памела Андерсон опровергла эти слухи и заявила, что не нуждается в финансовой помощи. Она имеет стабильные доходы от своих проектов, сдачи недвижимости в аренду и съемок.

Слава богу, что все произошло именно так, как случилось, я очень счастлива. Я была замужем трижды, хотя люди думают, что я выходила замуж пять раз. Я даже не знаю почему,

– добавила Памела Андерсон.



Памела Андерсон и Джон Питерс / Фото People

Сколько раз Памела Андерсон была замужем