Памела Андерсон опровергла скандальные заявления своего бывшего избранника

Американская модель и актриса Памела Андерсон, видимо, не умеет жить без интриг и скандалов. Ведь даже ее 12-дневный "брак" с режиссером Джоном Питерсом обернулся громкими новостями о звезде: мужчина заявил, что его покинули после того, как он погасил долги любимой. Памела Андерсон решила не медлить и лаконично опровергнуть заявления своего бывшего.

Звезда дала эксклюзивный комментарий изданию Ladysmith Chemainus Chronicle, которое выходит в ее родном городе Ледисмит в Канаде. Актриса заявила, что у нее не было корыстных целей относительно Джона Питерса. Они были знакомы на протяжении более 30 лет, поэтому Памела Андерсон решила восстановить их отношения и попробовать построить с режиссером брак.

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Однако до алтаря дело не дошло. Пара обменялась клятвами в присутствии родственников в гостинице в Санта-Монике, не получив официальных документов о браке. Но не прошло и двух недель, как Памела и Джон объявили о разрыве, а мужчина заявил, что его использовали. По словам режиссера, он оплатил долги красавицы, отдав 200 тысяч долларов.

Я бросил все ради Пэм. Она задолжала почти 200 тысяч долларов и не могла оплатить их. Поэтому я их оплатил, и за это она меня так "отблагодарила". Нет большего дурака, чем старый дурак,

– отметил он.

Именно это заявление решила опровергнуть Памела Андерсон. Она отметила, что не нуждается в поддержке мужчины, у нее стабильные доходы, которые позволяют ей покрыть все расходы. В частности, Памела Андерсон является владелицей элитного дома, который сдает в аренду. Кроме этого, у нее есть подписанные контракты и съемки для рекламных проектов и глянца.

"Мне не нужно, чтобы кто-то платил по моим счетам. У меня есть дом в Малибу, стоимость которого оценивается в 10 миллионов долларов. Имение сдается в аренду уже почти два года, и еще будет сдаваться в последующие 3-5, а это 40 тысяч долларов в месяц. Эта сумма покрывает все мои счета и расходы. Еще у меня есть контракты и другая работа. Эти деньги я вкладываю в свой проект ... я бы вежливо выслушала бы и сказала, что думаю обо всем этом. Потому, кажется, он все еще смотрел на меня как на ту наивную девочку, которая когда-то сидела с ним в баре", – заявила Памела Андерсон.

Но деньги от Джона Питерса она таки получила. Памела Андерсон призналась, когда их отношения потерпели крах, режиссер решил дать ей 100 тысяч долларов. Сделал он это со словами: "Без обид".



Памела Андерсон разошлась с Джоном Питерсом / The Hollywood Reporter

Джон Питерс возобновил роман со своей бывшей невестой Джулией Фай Вест, вдвое моложе его. Однако вернулся режиссер к красавице уже без обручального кольца поэтому пока пара будет просто встречаться. Пойдет ли таки Джон Питерс к алтарю – неизвестно, однако инсайдеры западных СМИ утверждают, что в этот раз он не хочет торопиться с решениями.