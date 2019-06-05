Памела Андерсон подчеркнула пышные формы мини-платьем: фото

Жизни американской модели и актрисы Памелы Андерсон могут позавидовать многие. Она – успешная, состоятельная и счастливая женщина, которая умеет разбавлять будни яркими мероприятиями. Так, на днях звезда побывала на кабаре-шоу, где засияла в игривом мини-платье.

Это был не обычный публичный выход, а романтическое свидание Памелы Андерсон с ее молодым бойфрендом – футболистом Адилем Рами. Перед фотографами актриса счастливо улыбалась, не отходя от своего 33-летнего возлюбленного.

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Знаменитая пара сходила на кабаре-шоу Bionic ShowGi. Перформанс состоялся в парижском клубе Crazy Horse, где на Памелу Андерсон и Адиля Рами уже ждали фотографы.

К выходу 51-летняя звезда ответственно подготовилась, выбрав довольно пикантное платье. Она блистала в черном мини-платье с бретельками, под которое не надела белье. Свой образ Памела Андерсон дополнила туфлями-лодочками и маленькой сумочкой. Стоит отметить, что с годами Памела Андерсон не потеряла своей сексуальности, что в очередной раз продемонстрировала во время публичного выхода.



Памела Андерсон / Getty Images

Актриса Памела Андерсон на свидании / Getty Images

Что известно об отношениях Памелы Андерсон и Адиля Рами?

В 2017 году западные СМИ впервые заговорили о романе Памелы Андерсон с Адилем Рами, который моложе нее на 18 лет. После подтверждения информации об отношениях актриса переехала во Францию, где активно появлялась на публике совместно со своим бойфрендом. Кроме этого, Памела Андерсон поддерживала любимого на всех футбольных матчах, в которых он принимал участие.

И идиллия временно завершилась, когда актриса решила разорвать отношения и вывезла из квартиры футболиста свои вещи. Случилось это осенью 2018 года. Памела Андерсон аргументировала такое решение тем, что через нее Адиль Рами не уделяет достаточно времени своим детям от первого брака. Поэтому звезда решила не помешать родительским отношениям и покинуть бойфренда.

Однако после 6-месячного перерыва пара вновь засветилась на публике, держа друг друга за руку. По словам инсайдеров, Адиль Рами решил все спорные вопросы и был инициатором воссоединения с Памелой Андерсон.