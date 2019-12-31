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Памела Андерсон показала своих сыновей: как выглядят потомки секс-символа

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Памела Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

Американская актриса , которая навсегда вошла в историю мирового кинематографа благодаря роли в комедии "Спасатели Малибу", потрясла сеть фотографией своих взрослых сыновей. На кадрах парни предстали во время одной из совместных фотосъемок.

Легендарная актриса часто шокирует поклонников откровенными светскими образами и не менее пикантными съемками. На ее страницах в социальных сетях часто появляются результаты работы для известных глянцев.

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Однако недавно звезда поразила подписчиков черно-белой фотографией, на которой изображены ее взрослые сыновья. 23-летний актер Брэндон Томас Ли и 22-летний гитарист Дилан Джаггер Ли. Ребята позировали вместе в черных костюмах с длинным ремнем, держась за руки.

Мои дикие красивые мальчики,
– с гордостью прокомментировала Памела Андерсон.

сини памели андерсон
Взрослые сыновья Памелы Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

На другом кадре младший сын Дилан Джаггер Ли, который прославился своей любовью к серфу и музыке, предстал уже сам. Парень эмоционально позирует на камеру, выбрав довольно вызывающую позу.

син памели андерсон
Сын Памелы Андерсон Дилан Джаггер Ли / Instagram / @pamelaanderson

Напомним, что звездные родители Памела Андерсон и барабанщик Томми Ли в детстве отправили сыновей в школу-интернат в Ванкувере, чтобы они были подальше от Голливуда. Сейчас братья вернулись в Лос-Анджелес и активно занимаются развитием своей карьеры.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Голливуд Памела Андерсон
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