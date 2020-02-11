Памела Андерсон развелась с мужем после того, как он погасил ее долги: детали

Слухи о настоящей причине расставания секс-символа с кинопродюсером Джоном Питерсом вызвали значительно больший резонанс, чем их неожиданная свадьба. Мужчина не стал мириться с ложью и решил лично признаться, что Памела Андерсон обвела его вокруг пальца.

Недавно в СМИ появилась информация, что брак Памелы Андерсон и Джона Питерса распался после смс-сообщения мужчины, который в свои 74 года совсем не был готов к бурной супружеской жизни на расстоянии. Теперь сам кинопродюсер поспешил опровергнуть слухи и назвал истинную причину, которая привела к разрыву.

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Как признался Джон Питерс изданию Page Six, несмотря на то, что находился в отношениях с другой, он согласился на этот брак, который инициировала сама киноактриса. Для мужчины это была настоящая мечта, ведь на протяжении 30 лет его чувства к Памеле Андерсон не угасали. Теперь продюсер называет себя "старым дураком", ведь 52-летняя фотомодель пошла под венец с корыстными целями. Джон потратил на любимую немалую сумму, оплатив ее долги и полностью заменив ее гардероб.

Я бросил все ради Пам. Она задолжала почти 200 тысяч долларов и не имела никакого способа, чтобы оплатить их,

– отметил кинопродюсер.



Памела Андерсон с мужем Джоном Питерсом / Us Weekly

Однако мужчина заверил, что даже 12 дней брака стали для него "прекрасным феерическим сексом". Но его пугала брачная волокита и он осознал, что в 74 года хочет простой спокойной жизни, а не интернациональной любви.

Кинопродюсер до сих пор согласен заняться продвижением актерской карьеры 52-летней секс-символа. Джон Питерс предлагает Памеле Андерсон съемки в его будущем фильме "Частный танцор". Мужчина убежден, что новая картина станет настоящим прорывом для любимой.

Напомним, что 20 января 2020 года 52-летняя киноактриса и фотомодель пошла под венец с 74-летним американским кинопродюсером Джоном Питерсом. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу. Однако чувств хватило лишь на 12 дней. 2 февраля пресса по всему миру пестрила заголовками об их разрыве.