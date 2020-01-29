Памела Андерсон снялась для мужского глянца: эротические фото

Модель Памела Андерсон в 52 года охотно участвует в провокационных съемках и соглашается украшать мужские журналы. На днях в сети опубликовали очередные эротические фото блондинки, которые покорили ее поклонников.

Памела Андерсон стала главной звездой февральского номера Maxim Australia. Для мужского глянца она охотно примерила сексуальные купальники, в которых подчеркнула свой пышный бюст и стройную талию. 52-летняя модель уже имеет опыт в съемках для мужских журналов, потому взбудоражила сеть достаточно провокационными снимками, которые появятся в новом выпуске Maxim.

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На обложке глянца Памела Андерсон предстанет перед читателями в белом сдельном купальнике с глубоким вырезом. Наряд был мокрым, поэтому можно увидеть контуры пышной груди звезды. Эффектным акцентом стал вечерний макияж и широкополая шляпа, которая подходила к гламурному образу Памелы Андерсон. Не менее жаркими были и другие фотографии: знаменитая американка охотно позировала перед камерой в костюме для дайвинга и сексуальных купальниках различного кроя. На каждом кадре Памела выбирала новую позу, которую с легкостью можно назвать эротичной.

Памела Андерсон в мужском глянце / Maxim Australia

А вот в интервью Памела Андерсон призналась, что не каждый мужчина может покорить ее сердце. Модель объяснила, что быстро теряет интерес, поэтому ее избранник должен всегда чему-то учить ее. Не обошла она и достаточно острой темы – гендерного равенства.

"Я хочу, чтобы ко мне относились как к женщине. Сейчас это опасный путь – мужчинам сложно понять, что им "можно", и это является несколько парализующим эффектом этого прогрессивного движения. Но равенство не означает становиться женственными – просто будь мужчиной, будь чувствительным, будь сильным, будь мудрым и просто будь добрым", – пояснила Памела Андерсон.