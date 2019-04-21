Памела Андерсон снялась в соблазнительной фотосессии со своим бойфрендом

51-летняя актриса и модель Памела Андерсон уже давно не украшала известные глянцы и не участвовала в стильных фотосессиях. Однако на днях звезда поразила сеть, показав сексуальные кадры для глянца.

Памела Андерсон в очередной раз удивила своих поклонников. После очередного возобновления отношений с 33-летним французским футболистом Адиль Рами она снялась с любимым в сексуальной фотосессии.

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Игривые фото пары появились на страницах Intimately Magazine. Перед камерой фотографа Кармело Редондо футболист Адиль Рами появился в скромной черной водолазке. Пикантности фото добавила Памела Андерсон, которая надела для съемки атласное черное платье, обнажив пышную грудь. На кадрах влюбленные, которые, по словам инсайдеров, готовятся жениться, не скрывали своих чувств.

"Я не веду счет прожитым годам и не одержима возрастом. Жизнь продолжается, и мы постоянно учимся, меняемся. Так мы остаемся вечно молодыми и интересными. Чем больше времени у нас есть, тем больше возможностей. Я смотрю на новое поколение и понимаю, что они застряли в своих Instagram, Snapchat или в видеоиграх. Они очень заняты этими глупостями, но это пустая трата времени. Боритесь с этим! Боритесь ради любви, ведь именно она делает нас живыми", – рассказала Памела Андерсон.

Кроме этого, 51-летняя Памела Андерсон примерила дерзкие и горячие образы. Экс-модель засветилась в роскошном кружевной белье, приталенных боди и сексуальных мини-платьях.