Памяти Кузьмы: 25 лучших цитат музыканта

2 февраля 2015 года не стало лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Вашему вниманию — самые яркие цитаты известного украинского музыканта.

1. Чем больше хочешь взять от жизни — тем меньше она дает тебе.



2. Люди! Хорошего вам дня, хотя я даже не знаю, что сегодня — вторник или суббота, и пофиг, убивайте хамство улыбкой.



3. Кабачковая икра в армии — почти то же, что на свободе — икра красная.

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4. Хамство — это кал, который выходит через рот!



5. Когда-то Чехов сказал очень жизненную вещь: каждое действие, которое мы делаем сейчас, уже в этот момент влияет на наше будущее. Можно опустить руки, сказать: нет денег, нет желания... А можно засучить рукава и уже сейчас начинать лелеять свое будущее!

6. Считать даты — это идиотская традиция!



7. Google умер после вопроса: "Где в Перемышлянах найти проститутку-негритоску".



8. Когда тебе в жизни ничего не надо, то обязательно этим воспользуется какой-то хер со стороны и заберет твое.



9. Вином замазывают яд, что мешает видеть нам себя, и сам себя не сможешь ты услышать, если душа в тебе живет уже.





10. Настоящим друзьям не забудь, позвони! Потому что хорошо или плохо, с тобой всегда они...

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11. Наше трио было настолько разноплановое в имиджевом плане, что, посмотрев на нас, одновременно хотелось плакать и рыгать.



12. Если у вас нет гармонии — то берите гармонь и гармонируйте!



13. Украинцы выбирают такого, чтобы сначала с вазелином, а затем уже без вазелина, чтобы жестче. Этакий садомазохизм в генах...



14. Самое главное — не срать тем, кто вокруг тебя.



15. Мое сознание проснулась в вагоне от осознания того, сколько живых существ и в каких позах может транспортировать этот вагон.



16. Какие вы женщины все-таки примитивные. Франция одна у вас в голове!

17. Мой дом — единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько получаю. Я никогда не предам близких мне людей.



18. Кажется, что это было так давно, когда в руках держу этот альбом. Нам было абсолютно все равно, имея ничего иметь все... За деньги не купить только время, и оно нас методично разделило, кого оно опустило, кого подняло, а есть на кого вообще забило.



19. Заметил, что для того, чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные пространства. Достаточно включить фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше.

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20. Пока китайцы строили Великую китайскую стену, они попутно изобрели строительную тачку. Еще через некоторое время они изобрели порох, бумагу и кучу всяких разных вещей. А украинцы тем временем изобрели дачу, до сих пор думают, что с ней делать.



21. Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови.



22. Если кто-то плюнул тебе на плечи, есть надежда на то, что он просто не доплюнул на того, кто шел перед тобой.





23. Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни проблемы.

24. Если бы нынешний Кузьма увидел тогдашнего Кузьму, сказал бы: "Парень, сожми зубы. Через двадцать лет все будет зашибись!"

25. Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!

Что известно о смерти Андрея Кузьменко?

2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин" погиб в жутком ДТП возле села Лозоватка (Криворожский район Днепропетровской области). Внедорожник артиста столкнулся на дороге с молоковозом. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте аварии. В то же время водитель молоковоза не имел повреждений, что вызвало немало подозрений относительно случайности ДТП.



Накануне смерти Кузьма с группой "Скрябин" дал громкий концерт в Кривом Роге, поэтому многие поклонники не могли поверить в новость о смерти артиста. В годовщину все артисты вспоминают творчество и детали знакомства с культовым артистом.