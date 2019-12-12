Панацея от простуд от Jerry Heil: новая песня "Форте-За"

Украинская певица и автор песен представила новый трек. Премьера состоялась на ее ютуб-канале сегодня, 12 декабря. На этот раз сингл касается болезней, которые никогда не бывают своевременными и постигнут как певцов, так и строгих руководителей.

Jerry Heil непрерывно радует поклонников новыми хитами, не давая возможности заскучать за ее неординарным творчеством. О чем только не пела восходящая звезда украинского шоу-бизнеса. Ее песни уже касались и проблем правильного питания, и белой обуви, и разных социальных статусов между влюбленными. Теперь настало время затронуть тему болезней.

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В песне "Форте-За" Jerry Heil назвала метод лечения нежелательных простуд. "Сладкий кусочек во рту" поможет как вокалистам, так и крикливым руководителям.

Впечатления фанатов от новой песни очень разделились. Одни утверждают, что это "хитяра из коробки лекарств", другие же называют работу сплошной рекламой и надеются, что это последняя заказная песня звезды.

Jerry Heil – "Форте-За": смотрите клип онлайн