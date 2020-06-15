Настя Каменских обожает путешествовать. Вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом певица уже побывала во многих странах мира. Однако карантин внес значительные коррективы в жизнь многих людей. Поэтому теперь NK делится архивными фотографиями с отдыха и мечтает о поездке к морю.

На личной странице артистки в инстаграме появилось фото, на котором она позирует на берегу океана. Настя решила вспомнить прошлогодний отпуск и поделиться незабываемым моментом с подписчиками.

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Настя Каменских на берегу океана

Настя неоднократно говорила, что обожает путешествовать и это является важной частью ее жизни. Исполнительница позирует на фоне безбрежного океана и невероятно красивых пальм. Она сидит на скамейке, сложив ноги в позу йога. На лице народной любимицы сияет улыбка.

Для прогулки в экзотической стране она выбрала короткие джинсовые шорты и коричневую футболку. Соединила такой наряд с белыми кроссовками. Волосы NK уложила в привычные для себя кудри, а также похвасталась натуральной красотой. Даже без макияжа звезда выглядит непревзойденно.

Знаменитость дополнила свой look часами на руке, браслетом и черной сумочкой на поясе. Главный экцент сделала на Панаме нежного цвета, которая гармонично соединилась с ее аутфитом.

Где и с кем вы бы хотели оказаться прямо сейчас?

– спросила у сторонников Каменских.

Настя Каменских на отдыхе / Instagram / @kamenskux