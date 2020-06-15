В панаме на берегу океана: Настя Каменских поделилась архивным фото с отдыха
Настя Каменских обожает путешествовать. Вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом певица уже побывала во многих странах мира. Однако карантин внес значительные коррективы в жизнь многих людей. Поэтому теперь NK делится архивными фотографиями с отдыха и мечтает о поездке к морю.
На личной странице артистки в инстаграме появилось фото, на котором она позирует на берегу океана. Настя решила вспомнить прошлогодний отпуск и поделиться незабываемым моментом с подписчиками.
Читайте также В нежном бежевом платье: Настя Каменских показала летний образ и призвала путешествовать Украиной
Настя Каменских на берегу океана
Настя неоднократно говорила, что обожает путешествовать и это является важной частью ее жизни. Исполнительница позирует на фоне безбрежного океана и невероятно красивых пальм. Она сидит на скамейке, сложив ноги в позу йога. На лице народной любимицы сияет улыбка.
Для прогулки в экзотической стране она выбрала короткие джинсовые шорты и коричневую футболку. Соединила такой наряд с белыми кроссовками. Волосы NK уложила в привычные для себя кудри, а также похвасталась натуральной красотой. Даже без макияжа звезда выглядит непревзойденно.
Знаменитость дополнила свой look часами на руке, браслетом и черной сумочкой на поясе. Главный экцент сделала на Панаме нежного цвета, которая гармонично соединилась с ее аутфитом.
Где и с кем вы бы хотели оказаться прямо сейчас?
– спросила у сторонников Каменских.
Настя Каменских на отдыхе / Instagram / @kamenskux